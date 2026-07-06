Empleo +26: buscá una empresa y sumate al mercado laboral

Quienes estén desempleados o sin un empleo registrado, tengan 26 años o más y residan en la provincia de Córdoba todavía pueden inscribirse para comenzar sus prácticas. Esta iniciativa cuenta con 10.000 oportunidades para cordobeses, promoviendo su integración en el mercado laboral e impulsando así su desarrollo personal y el crecimiento económico de la provincia.

Hasta el 18 de julio estará abierta la convocatoria de Empleo +26, una iniciativa lanzada por el gobernador Martín Llaryora que busca crear empleo genuino para 10 mil cordobeses mayores de 26 años que se encuentren desempleados y promover su integración en el mercado laboral.

El programa está dirigido a personas desempleadas o que no cuenten con un trabajo registrado y que residan en la provincia de Córdoba. Los postulantes deben buscar una empresa o comercio para realizar el entrenamiento laboral, con el acompañamiento de Empleo +26.

De esta forma, se promoverá la integración en el mercado laboral de todas esas personas, impulsando su progreso y el crecimiento económico local.

Cómo es la modalidad de entrenamiento laboral

Los candidatos deberán buscar una empresa, comercio o empleador monotributista para realizar su entrenamiento laboral.

Los beneficiarios de la modalidad de práctica laboral la llevarán a cabo durante seis meses, con una carga horaria de 20 horas semanales.

Deberán realizar capacitaciones dispuestas y diseñadas por las empresas, de acuerdo con las exigencias que demanda el rubro y el puesto que desempeñarán.

También podrán realizar formaciones certificadas a través del Campus Córdoba para potenciar habilidades y aumentar sus capacidades.

La asignación estímulo será equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por 20 horas semanales, cofinanciada entre el empleador y el Gobierno provincial.

Además, contarán con acceso al Boleto Obrero Social (BOS).

Paso a paso: cómo anotarte

Ingresá en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/ y conocé todo sobre Empleo +26, sus requisitos y la modalidad de entrenamiento laboral.

Buscá el lugar de práctica donde realizarás tu entrenamiento laboral.

Completá el Formulario Único de Postulantes (FUP) de la modalidad Entrenamiento Laboral. Allí cargarás tus datos personales y laborales, adjuntarás tu currículum e ingresarás el CUIT de la empresa en la que realizarías tu entrenamiento.

Gestioná que la empresa acepte tu postulación. Tu inscripción quedará finalizada con éxito una vez que la empresa en la que te anotaste la acepte.

Cronograma de inscripción

Modalidad de práctica laboral

Período de inscripción: desde el 9 de junio hasta el 18 de julio de 2026.

Inicio de la capacitación y práctica laboral: 1 de septiembre de 2026.

Contrato por tiempo indeterminado

El programa Empleo +26 también cuenta con la modalidad de relación de dependencia mediante un contrato por tiempo indeterminado. Esta opción permite que los beneficiarios se incorporen de manera efectiva a la empresa, que accederá al acompañamiento económico estatal.

En este caso, la remuneración del trabajador será la correspondiente al convenio colectivo de trabajo del rubro en el que se desempeñe.

La empresa recibirá un aporte estatal equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) durante 12 meses.

En el caso de los mayores de 45 años y de las personas que residan en los 12 departamentos incluidos en el Plan de Igualdad Territorial (PIT), correspondientes al noroeste y sur-sur provincial, el aporte se incrementará a 1,5 salarios mínimos, vitales y móviles durante 12 meses.

El empleador estará a cargo del registro, la postulación y el alta temprana.

Para acceder a información detallada sobre Empleo +26, ingresar en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/.

También se puede consultar sobre los programas de empleo provinciales al teléfono 0351 4322900, internos 2002, 2012, 2015 y 2039, o mediante WhatsApp al 351 552-1832.