El Gobierno adjudicó 20 proyectos de baterías para reforzar el sistema eléctrico en siete regiones

La Nación formalizó este martes la licitación Alma SADI, con una inversión estimada de USD 700 millones. Se trata de 20 proyectos de almacenamiento eléctrico en baterías, distribuidos en 7 regiones del país, con el objetivo de fortalecer la red y reducir cortes en momentos de alta demanda.

El Gobierno nacional formalizó este martes 7 de julio la adjudicación de la licitación Alma SADI, un proceso orientado a incorporar sistemas de almacenamiento eléctrico en baterías en puntos críticos de la red. La medida quedó oficializada a través de la Resolución 155/2026 y comprende 20 proyectos de 5 empresas nacionales, por un total de 700,5 MW y una inversión estimada de USD 700 millones.

Según informó la Secretaría de Energía, los emprendimientos quedaron distribuidos en 7 regiones: PBA, NOA, NEA Chaco-Formosa, NEA Misiones-Corrientes, Litoral Entre Ríos, Litoral Santa Fe y Pampa. Las adjudicatarias fueron Genneia, DQD Energy, 360 Energy Solar, Aluar e Intermepro. El reparto geográfico, remarcó el Gobierno, busca reforzar zonas con alta demanda y mayores necesidades de respaldo dentro del Sistema Argentino de Interconexión.

La convocatoria había sido lanzada en marzo con una potencia objetivo de 700 MW y apuntaba a sumar nuevas centrales de almacenamiento capaces de aportar energía durante al menos cuatro horas consecutivas. En términos simples, son sistemas que permiten guardar electricidad y liberarla rápidamente cuando sube el consumo o cuando la red necesita mayor estabilidad, con la meta de reducir interrupciones del servicio y mejorar la respuesta operativa.

Uno de los datos que más destacó el oficialismo fue la respuesta empresaria. El proceso recibió 235 ofertas técnicas de 37 empresas por más de 8.300 MW, es decir, más de 11 veces el objetivo inicial. Después de la evaluación técnica y de la apertura de sobres económicos del 24 de junio, CAMMESA elaboró el informe que sirvió de base para la adjudicación definitiva.

Más allá del perfil técnico de la medida, la adjudicación tiene una lectura más amplia porque cruza energía, inversión e infraestructura con alcance federal. Para el Gobierno, además, esta etapa se apoya en el antecedente de Alma-GBA, la licitación anterior para nodos críticos del AMBA, y forma parte del plan oficial para aliviar cuellos de botella del sistema eléctrico y mejorar la confiabilidad del servicio.