Una persona con diabetes necesita casi $94.000 más por mes para alimentarse en Córdoba

Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo provincial estableció que la canasta alimentaria para un adulto con diabetes alcanzó los $328.981 en octubre, un 39,86% más que para una persona sin esa condición. En una familia tipo con uno de sus integrantes con diabetes, el gasto mensual en alimentos superó los $820.000.

Mantener una alimentación adecuada representa un esfuerzo económico considerablemente mayor para las personas con diabetes en Córdoba. Según un estudio de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, durante octubre necesitaron 93.766 pesos adicionales por mes para adquirir los alimentos contemplados en una dieta adaptada a su condición de salud.

El dato surge de la Canasta Básica Alimentaria para Personas con Diabetes (CBA Diabetes), un indicador elaborado por el organismo para medir el costo de una alimentación saludable teniendo en cuenta las necesidades específicas de quienes conviven con esta enfermedad.

El relevamiento determinó que un adulto con diabetes necesitó 328.981 pesos durante octubre de 2026, frente a los 235.215 pesos correspondientes a una persona sin esa condición. La diferencia representa un sobrecosto del 39,86%.

La brecha también se refleja en los presupuestos familiares. Para un hogar de cuatro integrantes, compuesto por dos adultos y dos hijos en edad escolar, donde uno de los adultos tiene diabetes, la canasta alimentaria alcanzó los 820.581 pesos mensuales.

En cambio, una familia de igual composición, pero sin integrantes con diabetes, necesitó 726.815 pesos para cubrir los mismos requerimientos básicos de alimentación.

En este caso, el incremento representa un 12,9% del presupuesto alimentario familiar, una diferencia que evidencia cómo las necesidades nutricionales de uno de sus integrantes pueden modificar sensiblemente los gastos del hogar.

Los alimentos que explican la diferencia

El estudio identificó que buena parte del sobrecosto se concentra en los productos que deben reemplazarse o adaptarse dentro de la alimentación de las personas con diabetes.

El rubro Harinas y Legumbres representa el 33,5% del valor total de la canasta específica, convirtiéndose en el componente de mayor peso económico.

En determinadas alternativas alimentarias, las diferencias de precios resultan especialmente pronunciadas. Según el relevamiento, algunos productos presentan sobrecostos que van del 145% al 241%, como ocurre con las galletas dulces sin azúcar.

Estos valores reflejan las dificultades que pueden enfrentar los consumidores al buscar alimentos adecuados para sus necesidades, especialmente cuando deben recurrir a productos específicos que tienen precios considerablemente superiores a sus equivalentes convencionales.

El defensor del Pueblo adjunto de Córdoba, Carlos Galoppo, advirtió sobre las consecuencias económicas de esta situación y reclamó medidas que faciliten el acceso a una alimentación adecuada.

“Las personas con diabetes tienen que asumir un sobrecosto muy significativo para su alimentación, por lo que es importante que se desarrollen políticas públicas que permitan aliviar esa situación”, sostuvo.

Nueve de cada diez personas consideran que alimentarse les cuesta más

La Defensoría también recuperó los resultados de una encuesta realizada en octubre de 2025 entre personas con diabetes residentes en Córdoba, destinada a conocer sus hábitos alimentarios y las dificultades que enfrentan en el manejo cotidiano de la enfermedad.

Uno de los resultados más significativos fue que el 91% de los participantes consideró que su alimentación resulta más costosa que la de una persona sin diabetes.

El relevamiento permitió identificar además distintas estrategias de consumo:

El 60% manifestó comprar siempre o con frecuencia productos reducidos o sin azúcar.

manifestó comprar siempre o con frecuencia productos reducidos o sin azúcar. El 43% señaló que sigue una alimentación especial, basada en productos integrales, reducidos o sin azúcar.

señaló que sigue una alimentación especial, basada en productos integrales, reducidos o sin azúcar. El 91% percibió un mayor costo económico para sostener una alimentación adaptada a su condición.

La percepción recogida entre los encuestados coincide con la diferencia cuantificada por la canasta alimentaria y pone de manifiesto una dificultad que atraviesa tanto las decisiones de compra como la organización de los presupuestos familiares.

Una necesidad alimentaria vinculada con el cuidado de la salud

La diabetes es una enfermedad metabólica que altera la utilización de la glucosa y produce niveles elevados de azúcar en sangre. Su tratamiento requiere un abordaje integral que incluye controles médicos periódicos, medicación cuando corresponde, actividad física y una alimentación planificada.

En ese esquema, la dieta cumple un papel fundamental para el control de la glucemia, el manejo del peso y la prevención de complicaciones cardiovasculares y renales.

La dimensión del problema también se refleja en los antecedentes sanitarios nacionales. Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del INDEC de 2018, el 12,7% de los adultos argentinos presentaba diabetes o glucemia elevada.

La CBA Diabetes, que la Defensoría presenta como la primera medición de estas características en el país, busca aportar información concreta sobre una dimensión económica del tratamiento que no siempre queda reflejada en los indicadores generales del costo de vida.

Los resultados de octubre muestran que la alimentación representa una carga adicional importante para las personas con diabetes y sus familias, y refuerzan el planteo del organismo provincial sobre la necesidad de políticas públicas que contribuyan a reducir las barreras económicas para acceder a una dieta adecuada.