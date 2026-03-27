UEPC activa asambleas para analizar la nueva propuesta salarial del Gobierno de Córdoba

Tras la presentación de una tercera oferta salarial por parte del Gobierno provincial, la UEPC pondrá en marcha desde este viernes 27 de marzo el esquema de consulta previsto en su estatuto. El cronograma incluye asambleas informativas y resolutivas en escuelas, departamentos y a nivel provincial.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) informó que desde este viernes 27 de marzo comenzará el proceso de consulta y resolución interna para definir una postura frente a la tercera propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.

Según detalló el gremio en un comunicado, a partir de esa fecha se activarán los mecanismos previstos en el estatuto sindical, con un cronograma de asambleas que se extenderá durante los próximos días en toda la provincia.

El esquema informado por la organización docente es el siguiente:

Viernes 27 de marzo: asambleas informativas por departamento.

asambleas informativas por departamento. Lunes 30 de marzo: asambleas informativas y resolutivas de una hora por turno en las escuelas.

asambleas informativas y resolutivas de en las escuelas. Martes 31 de marzo: asamblea resolutiva de delegadas y delegados escolares por departamento.

asamblea resolutiva de delegadas y delegados escolares por departamento. Miércoles 1 de abril: asamblea provincial resolutiva de delegadas y delegados departamentales.

Qué incluye la nueva oferta

De acuerdo con los primeros datos difundidos, la propuesta oficial incorpora varios de los puntos que venían siendo reclamados por el sector docente.

Entre ellos, se contempla una modificación en el monto a partir del cual los jubilados quedarían alcanzados por el diferimiento establecido en la ley reciente. Ese piso pasaría a $ 1.650.000, lo que dejaría afuera del alcance de esa medida al 80% del total de jubilados del sector, según se indicó.

Otro de los puntos incluidos es una mejora en los montos que los docentes pasarían a cobrar con equivalencias al ex Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), uno de los temas que más venía pesando en la discusión salarial.

Como referencia, se compartió un ejemplo para mostrar el impacto de la oferta en los salarios. Según esos cálculos, un maestro con cargo de 22 horas cátedra tendría en febrero un incremento de $ 77.100, al que se sumarían otros $ 47.500 en marzo.

Siempre de acuerdo a los números difundidos por el gremio, el sueldo básico para ese caso pasaría desde febrero a $ 1.040.000 y llegaría en marzo a casi $ 1.375.000.

Días clave para una definición

Con este cronograma en marcha, la semana próxima será decisiva para saber si la nueva oferta consigue el aval de la docencia cordobesa o si, por el contrario, el conflicto salarial sigue abierto.

Por ahora, la conducción gremial optó por abrir la discusión en todos los niveles de representación interna, con consultas en escuelas, departamentos y una instancia final de definición provincial.