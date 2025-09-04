Trail Running en las sierras: llega “La Gorila” con distancias de hasta 60 km en Tanti

El evento, organizado por Runspire junto al municipio, se desarrollará los días 5, 6 y 7 de septiembre con epicentro en el Anfiteatro Municipal de Tanti.

La localidad de Tanti será sede de la primera edición de “La Gorila”, una competencia de trail running organizada por Runspire junto a la Municipalidad de Tanti, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de septiembre en el imponente escenario natural de Los Gigantes.

El epicentro de la competencia será el Anfiteatro Municipal (Av. General Paz 115), donde se realizarán las acreditaciones, las largadas de algunas distancias y la llegada de todas las categorías. La premiación está prevista para el domingo 7 a las 14 hs, también en el Anfiteatro, con cierre del evento a las 16 hs.

Distancias y categorías

La competencia contará con seis recorridos:

60K “La Gorila”

42K “El Puma”

27K “Piedra Blanca”

13K “El Indio”

5K “Piedras Lisas”

2K Caminata Kids

Las categorías van desde los 17 años hasta mayores de 60, en ramas femenina y masculina. Los tres primeros de cada categoría recibirán medallones, mientras que todos los corredores que crucen la meta obtendrán medalla finisher.

Escenarios naturales

Los participantes recorrerán paisajes únicos como el Macizo de Los Gigantes, el Cerro Blanco y la Cascada del Indio, con llegada al corazón de Tanti, combinando desafío físico y contacto con la naturaleza.

Inscripciones

La inscripción online ya se encuentra cerrada, aunque todavía quedan últimos cupos disponibles. Los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 351 5583402 para más información.