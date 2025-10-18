Tragedia en Villa Carlos Paz: un hombre murió tras un violento choque en la avenida San Martín

Foto: Gonzalo del Viso

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana en el cruce con Vélez Sarsfield. La víctima fue identificada como Diego Pérez, vecino de barrio Colinas y empleado municipal en el Centro Ambiental.

Un trágico accidente vial conmocionó este sábado por la mañana a Villa Carlos Paz, cuando dos vehículos Volkswagen Gol protagonizaron un violento choque en la intersección de las avenidas San Martín y Vélez Sarsfield, uno de los cruces más transitados de la ciudad.

La víctima fatal fue identificada como Diego Pérez, de barrio Colinas, quien se desempeñaba como empleado municipal en el Centro Ambiental de Costa Azul. El hombre conducía un Volkswagen Gol gris y, según las primeras pericias, fue impactado de costado por otro auto similar cuando intentaba girar hacia Vélez Sarsfield.

Tras recibir asistencia en el lugar, Pérez fue trasladado al Hospital Gumersindo Sayago, donde falleció poco después de su ingreso debido a las graves lesiones sufridas.

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 8 de la mañana, cuando el vehículo de Pérez circulaba desde el centro hacia la autopista Córdoba–Carlos Paz. Al intentar girar hacia la izquierda para ingresar a Vélez Sarsfield, fue embestido por un Volkswagen Gol Trend gris oscuro que avanzaba en sentido contrario, desde la autopista hacia el centro.

El impacto lateral provocó graves daños en la carrocería y el vuelco del vehículo, que terminó sobre el cantero peatonal que separa la avenida de la colectora. Los tres ocupantes del otro automóvil resultaron con heridas leves y fueron asistidos en el lugar.

La Policía Judicial trabaja para determinar la secuencia semafórica y establecer si alguno de los conductores cruzó con luz roja. El tránsito permaneció reducido durante varias horas mientras se realizaban las pericias.