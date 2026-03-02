Tragedia en el lago San Roque: murió un hombre tras el vuelco de una lancha

La víctima, de unos 60 años y oriunda de Saldán según los primeros datos, navegaba con otros dos adultos y un menor cuando la embarcación se dio vuelta y todos cayeron al agua. Otras lanchas auxiliaron a los ocupantes y el DUAR intentó reanimar al hombre en la costa, pero falleció.

Un hombre falleció este domingo 1 de marzo tras caer al agua durante una salida de pesca en Parque Síquiman, en la costa del lago San Roque, según informó la Policía.

De acuerdo al parte oficial, cerca de las 17:20, dos personas mayores y un menor de edad se encontraban pescando en la costa del lago cuando fueron invitados por un hombre de 60 años a abordar su embarcación tipo lancha.

Mientras navegaban, por causas que se investigan, la embarcación se dio vuelta, lo que provocó la caída de los cuatro ocupantes al agua. En ese momento, dos lanchas que circulaban por el sector acudieron en auxilio, lograron rescatar a las personas y trasladarlas hacia la costa.

Al llegar al borde del espejo de agua, el hombre de 60 años presentaba signos vitales prácticamente inexistentes. Personal del DUAR inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), tarea que continuó junto con el servicio de emergencias. Tras cuarenta minutos de intentos de reanimación, se constató el fallecimiento.

El procedimiento quedó a disposición de la autoridad fiscal competente, que interviene para determinar las circunstancias del vuelco.