Teatro por la Identidad vuelve a Villa Carlos Paz con una noche de arte, memoria y reflexión

El ciclo Teatro x la Identidad Punilla tendrá una nueva presentación el domingo 1 de noviembre en Espacio CO, con monólogos, narración oral y la participación de artistas locales. La propuesta será a las 19, con entrada libre y gratuita.

El escenario volverá a convertirse en un espacio para contar historias, recuperar memorias y mantener abiertas las preguntas sobre el pasado y el presente.

El próximo domingo 1 de noviembre, Villa Carlos Paz recibirá una nueva edición de Teatro x la Identidad Punilla, el ciclo cultural que reúne a artistas de la región alrededor de una propuesta donde el teatro, la palabra y la memoria colectiva se encuentran.

Bajo la consigna “La memoria que nos une”, la actividad comenzará a las 19 en Espacio CO, ubicado en Moreno 60, con entrada libre y gratuita.

La programación combinará monólogos teatrales, narración oral y la participación de artistas locales, en una jornada que buscará generar emociones, preguntas y reflexiones compartidas.

El arte como puente hacia la memoria

Teatro x la Identidad forma parte de un movimiento cultural nacido en Argentina en el año 2000, estrechamente vinculado con la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo por la restitución de la identidad de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico-militar.

Desde entonces, artistas de diferentes generaciones encontraron en el escenario una herramienta para acompañar esa búsqueda y mantener vivos los reclamos de memoria, verdad y justicia.

En el Valle de Punilla, la iniciativa tomó un nuevo impulso durante 2026, con la puesta en marcha de un ciclo impulsado por artistas locales.

Su primera presentación se realizó en marzo, en la Casa para la Memoria de la COOPI, con la obra Absceso familiar, del grupo La Chela en Escena, y diferentes intervenciones artísticas vinculadas con los derechos humanos.

Aquella experiencia abrió un espacio de encuentro que ahora tendrá continuidad en una nueva sede y con otras formas de expresión.

Historias que siguen buscando respuestas

La presentación del 1 de noviembre propone acercarse a la memoria desde la sensibilidad del arte, con historias que invitan a reconocer experiencias, recuperar voces y pensar colectivamente el derecho a la identidad.

Los monólogos y relatos permitirán recorrer diferentes miradas sobre una temática que atraviesa la historia argentina, pero que también conserva una profunda vigencia.

Porque detrás de cada historia hay preguntas que todavía buscan respuestas, y el teatro tiene una manera particular de acercarlas al público: ponerles voz, cuerpo y emoción.

Con esa mirada, Teatro x la Identidad Punilla vuelve a convocar a la comunidad de Villa Carlos Paz y la región para compartir una noche donde la cultura también será una forma de mantener viva la memoria.

La cita será el domingo 1 de noviembre, a las 19, en Espacio CO (Moreno 60), con entrada libre y gratuita.