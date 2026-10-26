Ciberataque: Villa Carlos Paz busca normalizar sus sistemas y persisten las dificultades en municipios de Punilla

Tres días después del ataque informático contra la empresa Program Consultores, continúan los inconvenientes para realizar trámites y pagos municipales en distintas localidades. En Carlos Paz avanzan las tareas de recuperación y el municipio aseguró que los datos de los vecinos no fueron afectados. La Falda retomó la atención al público, mientras otras administraciones siguen con restricciones.

Las consecuencias del ciberataque registrado el viernes pasado continúan afectando el funcionamiento de distintas municipalidades del Valle de Punilla. Este lunes 26 de octubre, las tareas para recuperar los sistemas informáticos seguían en marcha, con dificultades para realizar trámites administrativos, consultar deudas y efectuar pagos de tasas municipales.

En Villa Carlos Paz, la Municipalidad difundió un nuevo comunicado en el que aclaró que el ataque de tipo ransomware se produjo en la infraestructura de la empresa que aloja sus sistemas informáticos y que los equipos técnicos de la proveedora trabajan para recuperar progresivamente los servicios.

El principal inconveniente para los vecinos se concentra en la plataforma de gestión tributaria, cuya interrupción impidió realizar consultas y pagos correspondientes a tasas de inmuebles, automotores, agua y saneamiento y Tribunal de Faltas.

Durante el fin de semana avanzaron las tareas de recuperación y, según informó este lunes el secretario de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Carlos Viotti, las bases de datos afectadas pudieron ser recuperadas hacia el cierre del domingo.

El funcionario señaló que la expectativa era restablecer durante la jornada las plataformas de cobranza y gestión municipal. Sin embargo, el comunicado oficial difundido posteriormente mantuvo la referencia a un proceso de recuperación progresiva, sin precisar qué servicios habían vuelto a funcionar ni confirmar la normalización completa del sistema.

Mientras tanto, continúan habilitados los canales habituales de atención a través de la línea 147 y el WhatsApp municipal. También mantienen su funcionamiento el Registro Civil, Familia Activa y VCP Gas, servicios que la Municipalidad identificó desde el viernes como ajenos a las interrupciones.

El Municipio asegura que los datos de los vecinos están protegidos

Uno de los puntos centrales del nuevo comunicado está relacionado con la seguridad de la información almacenada en los sistemas municipales.

La Municipalidad aseguró que los datos de los vecinos no fueron afectados por el incidente, una afirmación que coincide con lo informado por Program Consultores S.A., responsable de la plataforma de gestión utilizada por distintas administraciones.

Viotti sostuvo, además, que la información preliminar disponible no indica pérdidas ni filtraciones de datos sensibles. No obstante, reconoció que todavía se aguarda el resultado definitivo de la auditoría técnica para completar la evaluación de lo sucedido.

El funcionario también confirmó que el viernes, cuando se detectó el ataque, el Municipio realizó una presentación ante la Justicia y dio intervención a organismos especializados en seguridad informática.

Situaciones diferentes en los municipios de Punilla

El problema excede a Villa Carlos Paz y alcanza a otras localidades del departamento, aunque el proceso de recuperación no avanza al mismo ritmo en todas las administraciones.

En La Falda, después de tres días de dificultades, la Municipalidad retomó este lunes por la mañana la atención al público, según la información difundida durante la jornada.

En cambio, Villa Giardino, La Cumbre y Valle Hermoso continuaban con sus sistemas de gestión fuera de servicio, lo que impedía efectuar cobros y completar distintos trámites administrativos.

En Cosquín, la caída de la plataforma obligó a suspender la atención en el edificio central de la Municipalidad, la Oficina de Reclamos, el Juzgado de Faltas y otras dependencias. El gobierno local había informado que la medida se mantendría hasta recuperar el funcionamiento del sistema.

Por su parte, la Municipalidad de Tanti comunicó que la interrupción del sistema PROGRAM limita temporalmente la atención administrativa. Aclaró, sin embargo, que el Registro Civil y el área de Licencias de Conducir continúan funcionando con normalidad.

La situación obliga a los vecinos de las localidades afectadas a consultar los canales oficiales antes de concurrir a realizar gestiones que dependen de las plataformas informáticas.

Qué ocurrió con los sistemas municipales

El incidente se registró el viernes 23 de octubre y tuvo como origen la infraestructura de servidores utilizada por Program Consultores S.A., empresa cordobesa que desarrolla y administra soluciones informáticas para municipios y comunas de distintas provincias argentinas.

De acuerdo con la explicación brindada por la compañía, el ataque consistió en la introducción de un programa malicioso que cifró archivos y dejó inoperativos determinados servidores.

La firma sostuvo que sus aplicaciones no fueron vulneradas y que el problema afectó la infraestructura donde se encuentran alojadas. También aseguró que no existió extracción de información confidencial ni de bases de datos.

Las interrupciones alcanzaron a administraciones municipales de diferentes puntos del país, lo que obligó a desplegar tareas de recuperación simultáneas y a coordinar el restablecimiento de los servicios con los responsables informáticos de cada localidad.

Por el momento, no se confirmó un plazo uniforme para la normalización de los sistemas afectados. En Villa Carlos Paz, la Municipalidad indicó que mantiene contacto permanente con la empresa proveedora y que comunicará las novedades a medida que avancen las tareas de recuperación.