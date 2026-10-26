La Cumbre celebrará este viernes su 441° aniversario con música, danzas y una fiesta popular

Los festejos comenzarán a las 10 en avenida Caraffa y Rivadavia, con un acto escolar y presentaciones de agrupaciones locales. La Serrana Folclórica y Sachayoj serán parte de la programación musical.

La Cumbre celebrará este viernes 30 de octubre su 441° aniversario, con una jornada que reunirá a instituciones educativas, agrupaciones artísticas y vecinos en una propuesta organizada para compartir las tradiciones y expresiones culturales de la localidad.

Los festejos comenzarán a las 10, en la intersección de avenida Caraffa y Rivadavia, con un acto escolar preparado por la comunidad educativa del Jardín María Josefa Bustos.

La programación continuará con una celebración popular que incluirá presentaciones de agrupaciones de baile de La Cumbre, además de espectáculos musicales a cargo de La Serrana Folclórica y Sachayoj.

La propuesta contará también con un servicio de buffet organizado por la Comisión Directiva de la Sociedad Italiana de La Cumbre, la Agrupación Scout El Cristo y el Rotary Club La Cumbre.

Desde la Municipalidad invitaron a vecinos y visitantes a sumarse a los festejos, que tendrán como protagonistas a instituciones y artistas de la localidad.

La celebración del 441° aniversario será así una nueva oportunidad para reunir a la comunidad alrededor de su historia, sus tradiciones y su identidad cultural.