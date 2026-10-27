Empleados de Comercio acordó un aumento del 5,7% y un bono extraordinario de $50.000

La nueva paritaria contempla incrementos del 1,9% en octubre, noviembre y diciembre. Además, se pagará un bono en dos cuotas de $25.000 y continuará abonándose la suma de $120.000 establecida en el acuerdo anterior.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció este martes un nuevo acuerdo paritario que establece un incremento salarial del 5,7% para el trimestre octubre-diciembre de 2026, acompañado por un bono extraordinario de $50.000 para los trabajadores de todas las categorías.

El entendimiento fue alcanzado con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

Según informó la federación mercantil, la actualización salarial se distribuirá en tres tramos mensuales:

Octubre: 1,9%.

1,9%. Noviembre: 1,9%.

1,9%. Diciembre: 1,9%.

A estos incrementos se sumará un bono extraordinario de $50.000, que será abonado en dos cuotas iguales de $25.000 durante octubre y noviembre.

Qué pasa con los $120.000 del acuerdo anterior

Uno de los puntos destacados del anuncio es la continuidad de la suma de $120.000 establecida en la paritaria anterior.

FAECYS confirmó que ese importe seguirá abonándose durante la vigencia del nuevo acuerdo trimestral.

De esta manera, la negociación incorpora los aumentos previstos para los últimos tres meses del año y el bono extraordinario, sin interrumpir el pago de la suma acordada previamente.

Cavalieri destacó el diálogo en un escenario económico difícil

El secretario General de FAECYS, Armando Cavalieri, valoró el entendimiento alcanzado entre los representantes sindicales y empresarios, en un contexto que reconoció como complejo tanto para los trabajadores como para la actividad comercial.

“Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes”, sostuvo.

El dirigente consideró fundamental mantener abiertas las negociaciones para encontrar respuestas frente a las dificultades económicas.

En ese sentido, también reconoció la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y los comercios de cercanía, uno de los sectores especialmente afectados por la debilidad del consumo.

“Trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad”, expresó Cavalieri.

El nuevo entendimiento tendrá vigencia durante octubre, noviembre y diciembre de 2026, y establece las condiciones de actualización salarial para el cierre del año de los empleados comprendidos en la negociación mercantil.