“Somos Punilla” celebra su tercera edición con una jornada cultural gratuita en Valle Hermoso

La jornada se desarrollará en el Hotel El Castillo, con entrada libre y gratuita. Habrá presentaciones de libros, talleres literarios, lecturas, teatro, música y actividades que reunirán a escritores, artistas y lectores de la región.

Valle Hermoso será escenario este martes 27 de octubre del 3° Encuentro de Lectores y Escritores “Somos Punilla”, una jornada dedicada a la literatura y a distintas expresiones artísticas, que reunirá a escritores, lectores y referentes culturales.

Bajo el lema “Uniendo letras de la Argentina”, el encuentro se desarrollará en el Hotel El Castillo, con entrada libre y gratuita y una programación que comenzará a las 9 y se extenderá hasta la noche.

La propuesta combinará presentaciones de libros, talleres de escritura, narraciones, mesas de intercambio, espectáculos teatrales y musicales, con actividades destinadas a diferentes públicos.

Una mañana de cuentos, teatro y poesía

El acto inaugural está previsto para las 9, seguido de un espectáculo artístico y la presentación de Pedro Viento, a las 9.30.

A las 10 llegará una primera intervención de Rita Mocellini, con relatos de Cuentos de la abuela Rita, mientras que a las 10.30 habrá una performance teatral a cargo de estudiantes del IPEM 335.

La programación continuará con “Pequeños Eco-Ciudadanos”, de Claudia Andreis, y a las 11 se desarrollará el taller “Primavera de haikus”, dictado por el escritor Claudio Simiz.

A las 11.40 se realizará una exposición del arbolito de haikus, seguida por la presentación de la editorial El Escarabajo Azul, a las 12, y una lectura del escritor Rolando Zalazar, a las 12.40.

Libros, talleres y encuentros durante la tarde

Tras un receso entre las 13 y las 14, la programación se reanudará con la presentación del libro La dulce lágrima, de Raquel Rosso, acompañada por un espectáculo artístico.

Luego regresarán las propuestas de Pedro Viento, los relatos de Rita Mocellini y Pequeños Eco-Ciudadanos.

A las 15 comenzará el taller “Estrategias para construir una novela”, a cargo de la profesora Clara Moreira, mientras que a las 16 se presentará el libro Camino al Valle Sagrado, de Marita Vallejos.

La agenda continuará a las 16.15 con una ronda de escritores, concebida como un espacio de intercambio entre los participantes.

A las 17, Martín Ortega ofrecerá la ponencia “Tu libro no se vende solo”, y a las 17.30 la escritora Mónica Sacco dictará el taller “Narrativa de ciencia ficción”.

Las actividades artísticas también tendrán presencia en el tramo final. A las 18.15 se presentará el espectáculo “Melodiosas”, seguido de una nueva ronda de escritores, a las 18.30.

El cierre de la programación está previsto para las 19.30, con la actuación del Ballet Municipal Lampatu Mayu.

Desde la Municipalidad de Valle Hermoso destacaron que el encuentro busca promover el intercambio entre autores y lectores, generar espacios de aprendizaje y acercar distintas expresiones culturales a la comunidad.

Con una agenda que integra literatura, educación, teatro y música, la tercera edición de “Somos Punilla” volverá a reunir en Valle Hermoso a quienes participan de la actividad cultural de la región.