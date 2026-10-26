Córdoba Cerca Tuyo desplegó un amplio operativo de trámites, salud y servicios en Villa Carlos Paz

La jornada se desarrolló este domingo en el Polideportivo Colinas, con la participación de distintas áreas del Gobierno provincial y del Municipio. Los vecinos pudieron acceder a gestiones administrativas, asesoramiento sobre programas sociales y propuestas de atención sanitaria. Gustavo Brandán destacó la importancia de acercar los servicios públicos a los barrios.

El programa Córdoba Cerca Tuyo llegó este domingo a Villa Carlos Paz con un amplio operativo territorial que reunió servicios, trámites administrativos, prestaciones sanitarias y actividades recreativas en el Polideportivo Colinas.

La jornada se desarrolló entre las 10 y las 16, con entrada libre y gratuita, y permitió acercar a los vecinos diferentes dependencias provinciales en un mismo espacio, evitando la necesidad de trasladarse hasta sus sedes habituales para realizar consultas y gestiones.

El operativo contó con una importante presencia institucional, liderada por el secretario General del Gobierno de Córdoba, Gustavo Brandán, junto con la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez; la vicepresidenta del ERSeP, Mariana Caserio; el secretario de Coordinación Territorial, Fabricio Díaz; el presidente del bloque de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres Lima; y la directora Interministerial de Innovación y Género del Ministerio de Cooperativas, Libia Smania, entre otros funcionarios.

También participaron autoridades municipales, encabezadas por el intendente Esteban Avilés, en una jornada que articuló la presencia de organismos provinciales y locales.

Trámites y servicios en un mismo lugar

La propuesta reunió distintas áreas de atención para facilitar el acceso de los vecinos a programas y servicios públicos.

Entre las gestiones disponibles estuvieron los trámites de DNI y pasaporte, el asesoramiento sobre Ciudadano Digital (CiDi) y las consultas relacionadas con boletos sociales y programas de movilidad.

El Banco de Córdoba participó con información sobre préstamos y operaciones virtuales, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo brindó orientación para emprendedores y asesoramiento sobre los programas Primer Paso (PPP), +26 y Banco de la Gente.

El Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba (ERSeP), por su parte, dispuso atención y asesoramiento a vecinos sobre subsidios en la factura de energía eléctrica.

También se ofrecieron espacios destinados a informar sobre las posibilidades de formación y capacitación, con la participación de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), que difundió su oferta académica y acercó propuestas culturales.

Controles de salud y prevención

La atención sanitaria constituyó otro de los componentes importantes del operativo.

El Ministerio de Salud provincial participó con prestaciones de vacunación del calendario nacional, consejería en salud bucal, testeos de infecciones de transmisión sexual y orientación sobre el programa de Protección de la Embarazada y su Bebé.

En el marco de la campaña Córdoba Rosa, la jornada contó además con la propuesta del Mamógrafo Móvil de APROSS, destinada a facilitar el acceso a estudios y promover la detección temprana del cáncer de mama.

Por su parte, Punto Mujer ofreció un espacio de escucha, orientación y acompañamiento para mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género.

La actividad también contempló propuestas recreativas para las familias, con espacios de Plaza Cielo Tierra, minifútbol, sorteos y otras alternativas culturales y de entretenimiento.

Brandán: “Creemos en una política que está cerca, escucha y da respuestas concretas”

Durante su participación, Gustavo Brandán destacó la importancia del programa como herramienta para llevar los servicios provinciales directamente a las comunidades.

“Estuve en Villa Carlos Paz, barrio Colinas, acompañando una nueva jornada de Córdoba Cerca Tuyo, la iniciativa de nuestro gobernador Martín Llaryora que permite a vecinos acceder a trámites, controles de salud, programas de empleo y asesoramiento, todo en un mismo lugar”, expresó.

El secretario General del Gobierno provincial sostuvo que estos operativos buscan simplificar el acceso a servicios y fortalecer la presencia de las distintas áreas de la administración pública en el territorio.

“Creemos en una política que está cerca, escucha y da respuestas concretas. Por eso, llevamos los servicios de la Provincia a los barrios, para que cada vecino tenga más oportunidades y pueda resolver lo que necesita cerca de su casa”, afirmó.

La jornada en Villa Carlos Paz formó parte del recorrido que Córdoba Cerca Tuyo viene desarrollando por distintas localidades de la provincia, mediante operativos que concentran trámites, asesoramiento y actividades comunitarias en espacios de atención próximos a los vecinos.