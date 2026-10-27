Cabalango reunió a profesionales y emprendedores en el 2° Congreso de Turismo de Bienestar y Sostenibilidad

La jornada se desarrolló en Casa Alma, con la participación de especialistas, emprendedores y autoridades de la región. Carla Bruno y Santiago Arenas destacaron el trabajo conjunto entre Cabalango y Capilla del Monte, localidades que recientemente firmaron un convenio de hermanamiento.

Cabalango fue sede el pasado sábado del 2° Congreso de Turismo de Bienestar y Sostenibilidad, un encuentro que reunió a profesionales, emprendedores, prestadores y referentes del sector para compartir experiencias y propuestas vinculadas con el turismo, la naturaleza y el desarrollo local.

La jornada se desarrolló en Casa Alma, bajo el lema “Conectar para transformar”, con una programación que incluyó conferencias, presentaciones, actividades prácticas y espacios de intercambio.

La apertura contó con la participación de la presidenta comunal Carla Bruno y el intendente de Capilla del Monte, Santiago Arenas, quienes destacaron la importancia de fortalecer la cooperación entre localidades para desarrollar propuestas turísticas vinculadas con el bienestar.

Precisamente, ambas comunidades integran la Ruta del Bienestar de Punilla y, semanas atrás, formalizaron un convenio de hermanamiento destinado a profundizar esa articulación.

Capacitación, experiencias y desarrollo local

La segunda edición del Congreso abordó diferentes perspectivas del turismo de bienestar, con exposiciones sobre turismo inclusivo y de naturaleza, innovación, sostenibilidad y trabajo en red.

También se desarrollaron experiencias de yoga, meditación, medicina oriental y conciencia corporal, junto con espacios destinados a productores y emprendedores locales, que pudieron presentar sus propuestas y productos.

La presidenta comunal Carla Bruno destacó que el encuentro forma parte de una línea de trabajo que Cabalango viene desarrollando para incorporar nuevas alternativas a su oferta turística.

“Cabalango Bienestar se considera un portal del bienestar. Es una línea que venimos trabajando con todo el equipo y hoy lo celebramos en Casa Alma, un espacio privado de René Boyero, terapeuta, que nos abrió sus puertas porque confía en el proyecto, en el equipo que tenemos, en nuestra comunidad y, ante todo, en el trabajo en red”, expresó.

Bruno también puso el acento en la participación de los distintos actores locales. En ese sentido, explicó que “es un congreso de capacitación en el que los profesionales comparten experiencias y, a su vez, los emprendedores locales muestran los productos que vienen desarrollando durante todo el año”.

Para la presidenta comunal, el alcance de la iniciativa va más allá del intercambio de conocimientos, ya que también busca generar oportunidades económicas para la localidad.

“No es solamente un congreso de capacitación, sino que genera fuentes de trabajo. Fomentamos una actividad económica, damos visibilidad a todo el trabajo que venimos realizando y, ante todo, brindamos posibilidades”, sostuvo.

Una apuesta regional por el turismo de bienestar

La presencia de Santiago Arenas puso de relieve la vinculación que Cabalango y Capilla del Monte vienen construyendo alrededor de este segmento turístico.

El reciente convenio de hermanamiento constituye un nuevo marco de cooperación entre ambas localidades, que comparten el propósito de promover experiencias asociadas con la naturaleza, el bienestar y las características de sus respectivos destinos.

Desde esa perspectiva, el Congreso también funcionó como un ámbito para fortalecer vínculos entre profesionales, instituciones y emprendedores, y explorar nuevas posibilidades de trabajo conjunto dentro de Punilla.

La programación concluyó con presentaciones de artistas locales, completando una jornada que combinó capacitación, actividades participativas y propuestas culturales.

Desde la Comuna de Cabalango valoraron el desarrollo de esta segunda edición y reafirmaron la intención de continuar impulsando el turismo de bienestar como una alternativa para diversificar la actividad turística y ampliar las oportunidades para los prestadores y emprendedores de la región.