Jóvenes ambientalistas visitaron el lago San Roque e Iosa reclamó políticas de saneamiento que trasciendan los gobiernos

El director de Vinculación Sectorial de la Provincia recibió en Villa Carlos Paz a integrantes de la Fundación Líderes de Ansenuza y del proyecto Experiencia Ambientalia. Durante el encuentro destacaron la importancia de la educación ambiental y la continuidad de las políticas públicas destinadas a proteger los recursos hídricos.

El lago San Roque fue escenario de un encuentro entre jóvenes comprometidos con la protección ambiental y el director de Vinculación Sectorial de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Córdoba, Emilio Iosa, quien aprovechó la actividad para insistir en la necesidad de sostener las políticas de saneamiento de los recursos hídricos con una perspectiva de largo plazo.

La jornada reunió en Villa Carlos Paz a referentes e integrantes de la Fundación Líderes de Ansenuza y del proyecto Experiencia Ambientalia, quienes participaron de una charla abierta y un recorrido por el embalse.

El intercambio permitió compartir experiencias de participación socioambiental y abordar los desafíos que enfrenta la provincia en materia de protección del agua, conservación de los ecosistemas y continuidad de las políticas públicas.

Para Iosa, uno de los aspectos centrales de esa discusión es evitar que las acciones de recuperación ambiental queden condicionadas por los cambios de gestión o las circunstancias políticas y económicas.

“La sanidad de los espejos de agua no admite pausas ni especulaciones partidarias; requiere de una política de Estado sostenida que trascienda las administraciones”, sostuvo.

El saneamiento del San Roque como política de Estado

Durante el encuentro, el funcionario provincial hizo especial hincapié en la necesidad de perseverar en las acciones destinadas a mejorar las condiciones ambientales del lago San Roque.

Su planteo estuvo orientado a la continuidad de las políticas de saneamiento, entendidas como procesos que requieren esfuerzos sostenidos y que no pueden depender exclusivamente de las prioridades de una administración.

En ese sentido, Iosa consideró que las dificultades económicas y políticas no deberían interrumpir el trabajo sobre problemáticas ambientales que demandan respuestas a largo plazo.

El mensaje también estuvo dirigido a los jóvenes participantes, quienes compartieron sus experiencias de activismo y las iniciativas que desarrollan para promover el cuidado del ambiente.

La actividad permitió vincular esas experiencias con la discusión sobre el papel que deben cumplir las instituciones públicas y la participación ciudadana en la protección de los recursos naturales.

Del lago San Roque al Parque Nacional Ansenuza

Otro de los ejes de la jornada fue el intercambio entre las experiencias de protección ambiental vinculadas con el lago San Roque y el Parque Nacional Ansenuza, dos espacios naturales emblemáticos de Córdoba que enfrentan desafíos diferentes, pero comparten la necesidad de políticas de conservación sostenidas.

La participación de la Fundación Líderes de Ansenuza permitió ampliar la reflexión hacia la protección de los humedales, la biodiversidad y la importancia de involucrar a las comunidades en el cuidado de su entorno.

“Cuidar el agua que desciende hacia el San Roque y proteger el humedal de Ansenuza son dos caras de la misma moneda: la defensa de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la soberanía ambiental de Córdoba para las próximas décadas”, expresó Iosa.

Desde esa perspectiva, el encuentro buscó relacionar las preocupaciones ambientales de distintas regiones de la provincia y destacar el valor de compartir experiencias y herramientas de participación.

La educación ambiental y el compromiso de las nuevas generaciones

La jornada también permitió poner en valor el trabajo educativo y territorial que desarrollan la Fundación Líderes de Ansenuza y Experiencia Ambientalia.

Durante el intercambio se destacó la importancia de acercar las problemáticas ambientales a los jóvenes, promover su participación y generar espacios donde puedan compartir experiencias y reflexionar sobre las posibilidades de intervenir en sus comunidades.

Para los participantes, la educación ambiental constituye una herramienta fundamental para impulsar cambios culturales duraderos y fortalecer el compromiso con la protección de los ecosistemas.

Iosa retomó esa idea al referirse a las dificultades que muchas veces implica instalar estas preocupaciones en la discusión pública y sostenerlas a lo largo del tiempo.

“A nadie le resulta fácil instalar en la agenda pública estos temas, pero a la larga se puede diferenciar convicción de conveniencia, si sabemos perseverar en un reclamo que sea justo y necesario”, concluyó.

El encuentro dejó planteada así una reflexión compartida sobre la protección del patrimonio natural cordobés, con el lago San Roque como punto de partida y la participación de las nuevas generaciones como uno de los caminos para sostener esa tarea en el tiempo.