De 119 medicamentos a solo seis: Córdoba denunció un fuerte recorte de Remediar y exigió respuestas a Nación

El programa nacional pasó de incluir 119 medicamentos en 2023 a solamente seis para tratamientos cardiovasculares. Entre enero y septiembre, los envíos de botiquines a Córdoba cayeron 47% y los tratamientos disminuyeron 47,5%. La Provincia advierte que la reducción afecta la atención sanitaria en los 427 municipios y comunas.

El recorte del Programa Nacional Remediar profundiza las dificultades del sistema público de salud de Córdoba. La Provincia advirtió que la provisión nacional de medicamentos esenciales quedó reducida a apenas seis principios activos, mientras que la cantidad de botiquines y tratamientos enviados durante este año cayó prácticamente a la mitad respecto de 2025.

La situación llevó al gobernador Martín Llaryora a reclamar públicamente al Gobierno nacional la restitución de la cobertura, al tiempo que el ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, mantuvo una reunión con su par de Nación, Mario Lugones, para transmitirle la preocupación por el impacto de la medida.

Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, el ajuste compromete la capacidad de atención de dispensarios y centros sanitarios de los 427 municipios y comunas cordobeses, que deben responder a las necesidades de la población con una disponibilidad cada vez menor de medicamentos financiados por Nación.

“Le pedimos al Gobierno nacional que restituya la cobertura. Detrás de cada medicamento que falta hay una persona que necesita su tratamiento”, expresó Llaryora.

De 119 medicamentos a solamente seis

Uno de los datos más significativos del informe es la evolución del listado de medicamentos del programa.

En 2023, Remediar incluía 119 medicamentos esenciales, una variedad que permitía atender distintas patologías habituales en los centros de atención primaria.

Durante 2024, el listado se redujo a 91 medicamentos; en 2025 pasó a 88 y en abril de 2026 había descendido a 56.

Finalmente, en septiembre de este año quedó limitado a seis principios activos destinados a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

En tres años, el programa perdió así alrededor del 95% de su variedad de medicamentos.

El botiquín que anteriormente incluía antibióticos, analgésicos, antiasmáticos, tratamientos para la diabetes y suplementos vitamínicos dejó de contemplar esas categorías dentro de la nueva provisión nacional.

La reducción afecta especialmente a las personas sin cobertura médica que dependen de los establecimientos públicos para obtener gratuitamente sus tratamientos.

Un 47% menos de botiquines y tratamientos

El deterioro no se limita a la variedad de medicamentos disponibles.

Entre enero y septiembre de 2026, Córdoba recibió 4.215 botiquines y 675.490 tratamientos, cifras que representan una reducción interanual del 47% y 47,5%, respectivamente.

En términos económicos, el valor real de los medicamentos transferidos cayó 48,9%, una vez descontado el efecto de la inflación.

La comparación con años anteriores permite dimensionar todavía mejor la magnitud del retroceso.

En 2022, cuando se registró el mayor volumen de la serie relevada, la Provincia había recibido 18.630 botiquines y 3.803.319 tratamientos.

En 2025, las entregas ya se habían reducido a 10.658 botiquines y 1.747.622 tratamientos, con caídas del 43% y 54%, respectivamente.

Sobre esa disminución acumulada se produjo una nueva contracción durante los primeros nueve meses de 2026.

Los datos muestran, por lo tanto, que la reducción de Remediar no responde únicamente al cambio reciente en el listado de medicamentos, sino que forma parte de un proceso sostenido de disminución de las provisiones nacionales.

Más presión sobre los presupuestos municipales

La modificación del programa tiene consecuencias directas sobre los servicios sanitarios locales.

Los centros de atención primaria constituyen el primer punto de contacto de numerosos pacientes con el sistema público de salud. Allí se realizan consultas, controles y seguimiento de enfermedades que requieren tratamientos continuos.

Con una provisión nacional concentrada en medicamentos cardiovasculares, los gobiernos provinciales y municipales deben buscar alternativas para sostener la entrega de otros fármacos que dejaron de estar contemplados.

Esto implica destinar mayores recursos a la compra de medicamentos y afrontar la posibilidad de que determinados pacientes deban trasladarse a hospitales de mayor complejidad o adquirir por sus propios medios tratamientos que anteriormente recibían gratuitamente.

La Provincia advirtió que ese escenario representa una presión adicional sobre los presupuestos de municipios y comunas, particularmente en las localidades más pequeñas, donde los dispensarios cumplen una función sanitaria y social fundamental.

La problemática ya había generado cuestionamientos de autoridades municipales y comunales de distintos puntos de Córdoba, entre ellas representantes de Punilla, que vienen advirtiendo sobre el aumento de las responsabilidades sanitarias locales frente a la reducción de recursos nacionales.

El reclamo de Llaryora y la posición de Nación

Ante la magnitud del recorte, el ministro Ricardo Pieckenstainer trasladó personalmente la preocupación de Córdoba al titular de la cartera sanitaria nacional, Mario Lugones.

Por su parte, Llaryora expresó que la modificación del programa afecta a los 427 municipios y comunas de la provincia, en un contexto en el que, según advirtió, cada vez más familias necesitan recurrir al sistema público.

“La salud no puede ser un privilegio ni depender de la capacidad de pago de cada familia”, afirmó el gobernador.

También aseguró que Córdoba continuará trabajando junto a los gobiernos locales para sostener la atención sanitaria.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, en tanto, explicaron que la reformulación de Remediar busca concentrar recursos en la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares, consideradas una prioridad por su incidencia sobre la mortalidad y las internaciones.

La cartera nacional sostuvo que la atención primaria es una responsabilidad compartida con las jurisdicciones y anunció la implementación de un botiquín de transición hasta fines de 2026, para permitir que las provincias organicen sus compras y adapten sus sistemas de provisión.

El Gobierno cordobés, sin embargo, cuestiona que esa reorganización termine trasladando mayores costos a los presupuestos provinciales y municipales, mientras disminuyen los recursos nacionales disponibles.

La continuidad de los tratamientos, en el centro de la discusión

Más allá de la controversia entre las administraciones nacional y provincial, la principal preocupación está vinculada con el acceso efectivo de la población a los medicamentos.

La disminución de botiquines, la reducción de tratamientos y la eliminación de numerosas categorías del listado nacional plantean dificultades especialmente para pacientes con enfermedades crónicas y personas que no pueden afrontar el costo de los medicamentos en farmacias.

En ese contexto, la discusión sobre Remediar deja de ser solamente una cuestión presupuestaria: el problema es cómo garantizar que los tratamientos continúen disponibles en los centros de salud cercanos a los hogares, independientemente de la situación económica de cada paciente.

La Provincia reclama recuperar la cobertura anterior, mientras municipios y comunas enfrentan el desafío de sostener las prestaciones con menos insumos provenientes del Gobierno nacional.