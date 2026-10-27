Córdoba espera al Papa León XIV: ya funciona la web oficial con todo lo que hay que saber

Ya está disponible elpapaencordoba.com.ar, la web oficial del Arzobispado de Córdoba, la Provincia y la Municipalidad, con el cronograma, los recorridos, cómo llegar, los cortes de tránsito y qué llevar el lunes 9 y el martes 10 de noviembre. También está abierto el registro oficial, que es la forma recomendada de participar de la Vigilia joven y de la misa en FAdeA. La visita es una peregrinación: se llega caminando, por lo que se recomienda calcular los tiempos y llegar con anticipación.

Ya está en funcionamiento elpapaencordoba.com.ar, la web oficial de la visita del Papa León XIV a Córdoba. Impulsada por el Arzobispado de Córdoba, el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba, será la única fuente de referencia durante toda la visita y concentra la información necesaria para participar de las actividades del lunes 9 y el martes 10 de noviembre.

Bajo el lema “Córdoba sale a tu encuentro”, la web está disponible en castellano y en inglés, está pensada para usarse desde el celular o una PC y también incluye una botonera para adaptar la lectura a las necesidades de personas con discapacidad.

Tiene secciones sobre el recorrido del Papa, qué llevar y qué no, cómo llegar, mapas, consejos sobre salud e hidratación, seguridad, actividades previas a la llegada del Papa, información para quienes llegan de otro país, voluntariado, propuestas para recorrer Córdoba y preguntas frecuentes, además del acceso directo a la inscripción.

Inscripción

El registro oficial ya está abierto, no tiene límite de edad y es la forma recomendada de participar de la Vigilia y de la misa en FAdeA.

La inscripción se realiza en elpapaenargentina.com.ar/registro/misa-fadea.

Cronograma

Lunes 9, 12 h: abren los seis estacionamientos oficiales, ubicados a una distancia de entre 4 y 6 kilómetros de FAdeA.

abren los seis estacionamientos oficiales, ubicados a una distancia de entre 4 y 6 kilómetros de FAdeA. Lunes 9, 18 h: abren las puertas del predio de FAdeA, que permanecerá abierto durante toda la noche.

abren las puertas del predio de FAdeA, que permanecerá abierto durante toda la noche. Lunes 9, 19 h: comienza la Vigilia joven en FAdeA.

comienza la Vigilia joven en FAdeA. Martes 10, 9 h: llegada del Papa al Aeropuerto Internacional Ingeniero Taravella.

llegada del Papa al Aeropuerto Internacional Ingeniero Taravella. Martes 10, 10 h: Santa Misa por la Santificación del Pueblo Argentino, en FAdeA.

Santa Misa por la Santificación del Pueblo Argentino, en FAdeA. Martes 10, al finalizar la misa: recorrido en papamóvil desde Colón y Santa Fe, por Colón, General Paz, Vélez Sársfield e Yrigoyen, hasta el Arzobispado.

recorrido en papamóvil desde Colón y Santa Fe, por Colón, General Paz, Vélez Sársfield e Yrigoyen, hasta el Arzobispado. Martes 10, alrededor de las 12:30: saludo desde el balcón del Arzobispado.

saludo desde el balcón del Arzobispado. Martes 10, 15:15: encuentro con la vida consagrada en la Catedral.

encuentro con la vida consagrada en la Catedral. Martes 10, 16:55: el Papa regresa a Buenos Aires.

Dónde ver al Papa

Se puede participar en FAdeA, en el recorrido del papamóvil, en el Arzobispado o en la Catedral, pero no es posible combinar dos puntos en el mismo día.

Al predio de FAdeA se ingresa por el norte, por avenida Fuerza Aérea, y por el sur, por calle La Donosa, pasando Circunvalación.

En el Arzobispado, el público podrá ubicarse sobre la calzada de Hipólito Yrigoyen, habilitada desde Obispo Trejo hasta Plaza España, e ingresar desde Plaza España. Desde todo ese corredor se podrá seguir el saludo del Papa.

En la Catedral, el encuentro es con la vida consagrada y el público permanecerá detrás del vallado, ingresando a la Plaza San Martín por la calle Buenos Aires.

En Yrigoyen y en la Plaza San Martín habrá pantallas que transmitirán la misa que se realizará en FAdeA y el recorrido del papamóvil.

Cómo llegar

Los colectivos urbanos serán gratuitos el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, y habrá un servicio especial hacia FAdeA.

Se recomienda no usar el auto, especialmente a quienes viven en la ciudad.

A quienes llegan desde otras localidades se les sugiere viajar antes del martes y dejar el vehículo en el alojamiento o en uno de los estacionamientos oficiales. Hay seis estacionamientos oficiales para autos y un sector para micros; desde los más alejados hay entre 4 y 6 kilómetros a pie hasta FAdeA.

Cortes de tránsito

El operativo prevé más de 350 cortes, que se aplicarán de manera progresiva.

Desde el lunes 9 a las 12, en los alrededores de FAdeA solo podrán circular los autos que se dirijan a los estacionamientos oficiales y los micros que vayan a la misa, con cortes en la autopista Córdoba-Carlos Paz, a la altura de la ruta provincial C-45; en Circunvalación, desde avenida Ejército Argentino (anillo externo); y en Circunvalación, desde avenida Armada Argentina para el anillo interno.

Desde las 20 del lunes, la avenida Colón quedará cortada al tránsito vehicular, con los cruces transversales habilitados, y no podrán ingresar vehículos al área central comprendida entre avenida Pueyrredón, bulevar Chacabuco, Sarmiento y Marcelo T. de Alvear.

Desde las 7 del martes 10 habrá corte total en el corredor papal, sobre avenida La Voz del Interior desde el Aeropuerto, Circunvalación y Colón, donde solo podrán circular vehículos oficiales y de emergencia.

En la web, los cortes se pueden consultar por sectores y en mapas, y también estarán cargados en Waze y Google Maps.

Qué llevar

Se recomienda llevar agua, repelente, protector solar y gorro, en una mochila de hasta 15 litros.

Para la Vigilia está permitido llevar bolsa de dormir o aislante y abrigo, pero no se permite acampar.

No se puede ingresar con elementos de vidrio, alcohol, drones, carpas ni sombrillas.

La lista completa de elementos permitidos y prohibidos se encuentra disponible en la página web.

Feriados

El lunes 9 es feriado nacional en todo el país y el martes 10, feriado de alcance nacional en la provincia de Córdoba.

Una visita histórica

Es la primera vez que un Papa visita Córdoba desde el paso de Juan Pablo II en 1987.

La ciudad forma parte del viaje de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

Bajo el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, el Arzobispado de Córdoba convoca a vivir la visita como una peregrinación.

La información oficial se difunde únicamente a través de elpapaencordoba.com.ar y de las redes sociales del Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Córdoba y el Arzobispado de Córdoba.