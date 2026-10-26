Tanti abrió un concurso para crear su bandera oficial: cómo participar y hasta cuándo presentar diseños

La convocatoria está destinada a instituciones, estudiantes y vecinos de la localidad. Las propuestas podrán presentarse hasta el 16 de noviembre y durante diciembre se realizará una instancia de votación comunitaria.

La Municipalidad de Tanti abrió un concurso público para la creación de la Bandera Oficial de la localidad, con una convocatoria que invita a instituciones educativas, organizaciones y vecinos a presentar diseños inspirados en la historia, los paisajes, la cultura y la identidad local.

La iniciativa fue establecida mediante la Ordenanza Municipal N.º 1588/26, sancionada por el Concejo Deliberante y promulgada a través del Decreto N.º 115/2026.

El proceso contempla una primera etapa de presentación de proyectos, una posterior exhibición pública y una instancia de votación comunitaria e institucional, prevista para diciembre.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, tanto de manera individual como grupal o institucional.

También se invita especialmente a alumnos de establecimientos educativos, centros vecinales, el Club de los Abuelos, el Grupo Scout Padre Marcos Favre, la Biblioteca Popular Rosa Areal de Molina, Tanti Sierras Club, Bomberos Voluntarios, la Asociación de Artesanos y SACRA, entre otras organizaciones.

Cada participante, grupo o institución podrá presentar una única propuesta.

Los diseños podrán inspirarse en elementos característicos de Tanti, como sus sierras, ríos, arroyos, cascadas, flora y fauna autóctona, edificios históricos, tradiciones y expresiones culturales.

Cómo debe ser la bandera

Las bases establecen que el diseño deberá ser original, sencillo, fácilmente reconocible y apto para su reproducción en banderas de ceremonia, de flameo y otros soportes institucionales.

La bandera tendrá formato rectangular y apaisado, con proporciones de referencia de 1,44 metros de largo por 90 centímetros de alto.

Se sugieren colores asociados con el entorno de Tanti, como celeste, verde, ocre, marrón, gris y blanco, aunque podrán utilizarse otros si su significado se encuentra debidamente fundamentado.

No estarán permitidos símbolos partidarios, propaganda política ni elementos que vulneren derechos de autor. Tampoco podrán incorporarse escudos o banderas de otras instituciones o jurisdicciones, salvo referencias históricas debidamente justificadas.

Las propuestas podrán realizarse mediante técnicas manuales o herramientas digitales.

Presentación de propuestas y requisitos

Los participantes deberán entregar dos copias del diseño, una impresa a color sobre soporte A3 y otra en formato digital PDF o JPG de alta resolución.

También deberán acompañar una fundamentación escrita de hasta una página A4, explicando el significado de los colores, las figuras y su relación con la identidad de Tanti.

La documentación deberá presentarse en un sobre cerrado identificado como Sobre A, que incluirá el diseño, su fundamentación y un segundo sobre cerrado, denominado Sobre B, con los datos personales de los autores.

Las propuestas se recibirán hasta el lunes 16 de noviembre, inclusive, de 8 a 13, en el Edificio Municipal de Tanti, ubicado en Belgrano 81.

Exhibición y votación de los vecinos

Una vez finalizada la recepción, las propuestas admitidas podrán exhibirse públicamente durante noviembre, tanto en espacios físicos como a través de los canales oficiales del municipio.

Para diciembre de 2026 está prevista una instancia de votación comunitaria e institucional, que podrá realizarse mediante las redes sociales municipales y una urna habilitada en el edificio municipal.

El resultado de esa participación será considerado dentro del proceso de selección, junto con criterios como la originalidad, la representatividad, la sencillez, la armonía de los colores y la posibilidad de reproducción del diseño.

Los autores de la propuesta seleccionada recibirán una placa recordatoria, mientras que los demás participantes obtendrán certificados de participación.

La presentación pública de la futura bandera se realizará en un acto cuya fecha será anunciada oportunamente por la Municipalidad.