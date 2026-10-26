El papa León XIV confirmó su visita a la Argentina y estará en Córdoba el 10 de noviembre

El Vaticano ratificó que el Pontífice mantendrá su viaje por Sudamérica tras recibir el aval médico luego de una cirugía pulmonar. Permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El papa León XIV confirmó este lunes que viajará a la Argentina en noviembre, como parte de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú. La ratificación llegó después de varias semanas de incertidumbre por su estado de salud, luego de una intervención quirúrgica para extirpar un tumor pulmonar.

La Santa Sede informó que los últimos controles médicos mostraron una evolución favorable y que no existen contraindicaciones para realizar el viaje, programado del 6 al 17 de noviembre. De esta manera, se mantiene el itinerario anunciado originalmente, que contempla la presencia del Pontífice en territorio argentino entre el 8 y el 11 de noviembre.

La noticia estuvo acompañada por un mensaje del propio León XIV en su cuenta oficial de X, en el que expresó su entusiasmo por regresar a América Latina y transmitió una convocatoria a la unidad y al compromiso religioso.

«Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría», escribió el Pontífice, acompañando sus palabras con referencias a Uruguay, Argentina y Perú.

El mensaje adquiere especial significado por la trayectoria de León XIV en América Latina, donde desarrolló buena parte de su actividad pastoral, especialmente en Perú, país en el que fue misionero y obispo durante varios años.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

La visita a Córdoba

Uno de los momentos centrales de la agenda argentina tendrá lugar el martes 10 de noviembre en la ciudad de Córdoba, donde León XIV encabezará dos actividades religiosas.

Según el programa oficial difundido por el Vaticano, el Pontífice llegará al aeropuerto internacional Ambrosio Taravella a las 9 de la mañana y, una hora después, presidirá una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Por la tarde, a las 15.15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba.

La partida hacia Buenos Aires está prevista para las 16.55, por lo que su permanencia en la provincia se extenderá durante buena parte de la jornada.

La agenda en Argentina

La llegada al país está programada para el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay. Ese día, León XIV participará de una ceremonia oficial en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente de la Nación, Javier Milei.

El lunes 9 desarrollará distintas actividades en Buenos Aires y sus alrededores, entre ellas una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa y encuentros con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas.

Tras su paso por Córdoba, el martes por la noche participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, el miércoles 11 visitará un complejo penitenciario federal y celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir hacia Perú.

La recuperación del Pontífice

La confirmación del viaje se produjo después de que León XIV fuera operado el pasado 13 de octubre en Roma, para extirpar un tumor maligno localizado en uno de sus pulmones.

Según informó el Vaticano, la intervención se realizó sin complicaciones y los estudios posteriores determinaron que no será necesario aplicar tratamientos oncológicos adicionales.

El equipo médico confirmó que su recuperación continúa favorablemente y que puede afrontar el viaje, aunque seguirá adaptando sus actividades y períodos de descanso a las recomendaciones de los especialistas.

La visita tendrá además una significación histórica para la Argentina: será la primera de un Papa al país desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segunda gira por territorio argentino. Su sucesor, Francisco, nacido en Buenos Aires, nunca regresó a su país natal durante los doce años de pontificado.