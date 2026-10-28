Intentaron robar una camioneta BMW, los ubicaron con las cámaras y terminaron aprehendidos en Villa Carlos Paz

Tres hombres fueron interceptados en barrio Costa Azul tras un operativo cerrojo. Uno de los sospechosos habría forcejeado con el propietario de una ferretería.

Tres jóvenes (dos de 20 y uno de 28 años) fueron aprehendidos alrededor de las 16:20 en barrio Costa Azul, de Villa Carlos Paz, acusados de intentar sustraer una camioneta BMW en la zona de avenida San Martín. El procedimiento se concretó tras un operativo policial que contó con el apoyo de las cámaras de vigilancia.

La intervención comenzó a partir de una alerta de la Central de Comunicaciones sobre varios individuos que habrían intentado robar una camioneta en inmediaciones de avenida San Martín, entre Gobernador Alcorta y Ferreyra.

Posteriormente, otro llamado advirtió sobre una situación similar en una ferretería ubicada en San Martín al 1700.

El propietario del comercio manifestó que había observado a dos hombres descender de un vehículo e intentar sustraer una camioneta BMW, mientras un tercero permanecía dentro del automóvil. Según se informó, uno de los sospechosos también habría forcejeado con el comerciante.

Con las características aportadas y las imágenes obtenidas mediante el sistema de videovigilancia, personal policial desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar e interceptar un Citroën C3 gris en la intersección de Rosario y Cartago, en barrio Costa Azul.

En el vehículo se desplazaban los tres jóvenes, quienes fueron aprehendidos y trasladados a la Alcaidía local.

Durante el procedimiento se secuestraron el automóvil Citroën C3, cuatro teléfonos celulares y un equipo de comunicación handy marca Baofeng con su cargador.

Los tres hombres quedaron a disposición del magistrado interviniente.