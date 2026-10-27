Villa Carlos Paz anunció nuevas obras de pavimentación y adoquinado en nueve calles de siete barrios

El intendente Esteban Avilés presentó una nueva etapa del Plan de Pavimentación de Calles con Conectividad Estratégica. Las intervenciones previstas incluyen trabajos con hormigón y adoquinado en distintos sectores de la ciudad.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz anunció una nueva etapa del Plan de Pavimentación de Calles con Conectividad Estratégica, que contempla intervenciones en nueve calles distribuidas en siete barrios de la ciudad.

La presentación fue encabezada este martes por el intendente Esteban Avilés, junto a representantes de distintos Centros Vecinales, en el marco de un programa de infraestructura urbana que busca mejorar las conexiones entre barrios y facilitar la circulación cotidiana.

Las obras previstas incluyen pavimentación con hormigón y adoquinado, con intervenciones sobre arterias que el municipio considera prioritarias por su función en la conectividad interna de la ciudad.

Según explicó el gobierno local, esta nueva etapa dará continuidad a trabajos iniciados anteriormente, con el objetivo de mejorar los accesos, las condiciones de circulación y la seguridad vial.

Las nueve calles incluidas en el plan

Las intervenciones anunciadas se distribuyen de la siguiente manera:

Altos del Valle: pavimentación con hormigón en Valle de Calamuchita , entre Roma y su finalización, y en Valle de Lobos , también desde Roma hasta su finalización.

pavimentación con hormigón en , entre Roma y su finalización, y en , también desde Roma hasta su finalización. El Canal: adoquinado de El Salvador , entre Juncal y Pasaje Santa Ana.

adoquinado de , entre Juncal y Pasaje Santa Ana. El Fantasio: adoquinado de Díaz Colodrero , entre avenida Costanera y Río de la Plata.

adoquinado de , entre avenida Costanera y Río de la Plata. La Quinta Segunda Sección: adoquinado de Jenner , entre Storni y Gran Bretaña.

adoquinado de , entre Storni y Gran Bretaña. Solares de las Ensenadas: primera etapa de adoquinado de Los Glaciares , entre Costanera y Lago Argentino.

primera etapa de adoquinado de , entre Costanera y Lago Argentino. Costa Azul Sur: adoquinado de Roque Sáenz Peña , entre Fridias y Virgilio, y de Virgilio , entre Rosario y Roque Sáenz Peña.

adoquinado de , entre Fridias y Virgilio, y de , entre Rosario y Roque Sáenz Peña. Villa del Río: adoquinado de Puerto Argentino, entre India y avenida Cárcano.

Obras para mejorar la conectividad entre barrios

El plan municipal pone el acento en calles que cumplen una función de vinculación entre distintos sectores residenciales y vías de circulación de la ciudad.

Desde el Ejecutivo señalaron que la selección de estas arterias responde a una planificación orientada a mejorar los desplazamientos internos y las condiciones de tránsito de los vecinos.

La nueva etapa comprende dos calles con pavimentación de hormigón y siete con adoquinado, distribuidas en diferentes distritos de Villa Carlos Paz.

El anuncio se realizó con participación de representantes vecinales de los sectores alcanzados por las intervenciones, que se incorporan a la programación municipal de obras de infraestructura urbana.