Villa Carlos Paz: dos días de calor intenso, con máximas de hasta 33 grados y alerta por tormentas

Las temperaturas se mantendrán elevadas durante jueves y viernes, con abundante sol y tardes calurosas. La inestabilidad aumentará hacia el cierre de la semana y el Servicio Meteorológico Nacional anticipa posibles tormentas fuertes en Punilla.

El calor continuará siendo protagonista en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla durante este jueves y viernes, con temperaturas máximas superiores a los 30 grados y condiciones que comenzarán a cambiar hacia el final del período, cuando podrían desarrollarse tormentas de intensidad considerable.

Los pronósticos anticipan dos jornadas calurosas, aunque con diferencias importantes en cuanto a la estabilidad del tiempo. Mientras que este jueves predominará el sol, para el viernes se espera un aumento de la nubosidad y de las probabilidades de precipitaciones, en una jornada que estará alcanzada por una alerta amarilla por tormentas.

Este jueves comenzó con cielo despejado y temperaturas cercanas a los 20 grados durante las primeras horas de la mañana. El ascenso térmico se hará sentir rápidamente y la máxima podría alcanzar los 32 grados durante la tarde.

El cielo permanecerá mayormente soleado, con algunos intervalos de nubosidad y viento predominante del noreste, de intensidad leve a moderada.

Las condiciones se mantendrán estables durante el resto del día, con una noche templada y temperaturas que descenderán gradualmente después del atardecer.

Para el viernes 13, el calor continuará con características similares e incluso podría intensificarse levemente. La mínima se ubicaría entre 19 y 20 grados, mientras que la máxima alcanzaría valores de 32 a 33 grados.

La mañana ofrecerá períodos de sol y un rápido aumento de la temperatura, pero después del mediodía comenzaría a incrementarse la nubosidad, con posibilidades de chaparrones y tormentas durante la tarde y la noche.

Alerta amarilla por tormentas en Punilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el viernes, que comprende a Villa Carlos Paz y otras localidades del departamento Punilla.

La advertencia está prevista para la tarde y la noche, con posibilidades de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, acompañadas por precipitaciones intensas en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados de lluvia previstos para las áreas alcanzadas por el aviso se ubican entre 20 y 50 milímetros, con posibilidades de superar esos valores de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones durante las tormentas, especialmente en sectores próximos a ríos, arroyos y vados serranos.

La inestabilidad podría continuar durante las primeras horas del sábado, cuando también se encuentra anunciada una alerta amarilla. Para esa jornada se anticipa, además, un descenso de temperatura que pondría fin al período de calor intenso de mediados de semana.