Tala Huasi será sede de Beast OCR Kong con competencias Ninja y carrera de obstáculos

El sábado 7 y domingo 8 de marzo, Tala Huasi recibirá una nueva edición de Beast OCR Kong, una de las carreras con obstáculos más convocantes del país, con atletas de distintos puntos de Argentina y pruebas que integran velocidad, fuerza y resistencia.

La Comuna de Tala Huasi informó que la localidad será sede de una nueva edición de Beast OCR Kong, un evento deportivo que reúne a competidores de todo el país y que se desarrollará durante el sábado 7 y el domingo 8 de marzo en distintos puntos de la región.

La propuesta incluye dos instancias principales: la Edición Ninja, con duelos 1 vs 1 en una pista corta y técnica, y la carrera OCR de media distancia, que combina trail running con obstáculos naturales y artificiales.

Edición Ninja: duelos 1 vs 1 en “El Quitasueños”

El sábado 7, desde las 16:30, Tala Huasi será escenario de la Edición Ninja, una competencia dinámica en formato 1 vs 1 sobre una pista de 100 metros con obstáculos. La prueba plantea un desafío de velocidad, fuerza y técnica, con enfrentamientos directos entre competidores.

La actividad se realizará en la Playa “El Quitasueños”, ubicada entre Loloma y Pucará.

Carrera OCR: recorrido de 6,5 km con paso por Tala Huasi

El domingo 8, desde las 9:00, se disputará la carrera OCR, con un recorrido de 6,5 kilómetros que largará en Icho Cruz y pasará por Tala Huasi.

La prueba combina tramos de trail running con obstáculos como muros, cuerdas, barro y carga de peso, exigiendo resistencia aeróbica, fuerza funcional, equilibrio y agilidad.

Circuito clasificatorio rumbo al Latinoamericano

Desde la organización se indicó que el evento, a cargo de Beast OCR, forma parte del circuito clasificatorio para el próximo Campeonato Latinoamericano de Carreras de Obstáculos, previsto para junio de 2026 en Brasil.

Con este fin de semana deportivo, Tala Huasi se integra al circuito nacional e internacional de esta disciplina, sumando un evento de alto nivel que convoca a atletas y visitantes y fortalece el perfil deportivo y turístico de la región.