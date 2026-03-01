Show de drones en Villa Carlos Paz: 140 equipos iluminaron el cielo y convocaron a una multitud en el centro

El espectáculo se realizó este sábado por la noche con 140 drones en vuelo sincronizado durante unos 15 minutos. Hubo gran presencia de vecinos y turistas, y las figuras se pudieron ver desde distintos puntos del casco céntrico.

Una gran cantidad de público, entre turistas y vecinos, se reunió este sábado por la noche en el centro de Villa Carlos Paz para presenciar el show de drones que se desarrolló sobre el área del Puente Carena, en una postal tecnológica que marcó el cierre de febrero en la ciudad.

El espectáculo comenzó a las 23.00 y se extendió durante aproximadamente 15 minutos, con 140 equipos en vuelo coreografiado y sincronizado. En el cielo se proyectaron figuras luminosas y animaciones alusivas a la ciudad y a sus atractivos, con buena visibilidad desde distintos sectores del centro.

La actividad había sido prevista inicialmente para el sábado anterior, pero se reprogramó por las condiciones meteorológicas. Finalmente, el operativo pudo realizarse con normalidad y fue seguido principalmente desde la peatonal, que funcionó como epicentro del evento.

El show fue organizado por Paseo del Centro, un grupo de comerciantes que impulsa propuestas desde el sector privado, con entrada libre y gratuita, orientadas tanto a residentes como a quienes transitan los últimos días de vacaciones en la ciudad.