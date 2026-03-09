Semana con tiempo estable en Villa Carlos Paz: baja chance de lluvia al inicio y máximas en ascenso hacia el viernes

El SMN anticipa una semana mayormente tranquila en Punilla, con probabilidades bajas de precipitaciones. El único tramo a seguir de cerca aparece el lunes 9 por la tarde (10–40%). Luego, se consolida el tiempo estable, con máximas que suben de 23° a 26° hacia el viernes 13.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra una seguidilla de días con nubosidad variable, poco riesgo de lluvias y un repunte gradual de la temperatura hacia el cierre de la semana.

Lunes 9: arranca con chance baja (0–10%) y sube a 10–40% en la tarde; máxima de 23° (mínima 13°). Viento 13–22 km/h.

Martes 10: jornada estable, con 0–10% durante el día; máxima de 23° (mínima 14°). Viento 13–22 km/h.

Miércoles 11: sigue el buen tiempo, con 0% a la mañana y 0–10% hacia la tarde/noche; máxima de 24° (mínima 14°). Viento 13–22 km/h.

Jueves 12: sin lluvias previstas (0%); máxima de 25° (mínima 17°). Viento muy leve en la mañana (0–2 km/h) y luego 13–22 km/h.

Viernes 13: cierre estable (0%), con máxima de 26° (mínima 18°). Viento 0–2 km/h en la mañana y 7–12 km/h más tarde.

Para tener en cuenta: si necesitás elegir el día “más seguro” para planes al aire libre, el mejor panorama aparece entre el jueves 12 y el viernes 13, cuando el pronóstico marca 0% de precipitaciones.