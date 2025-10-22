Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual

La denunciante desistió de la acusación tras declarar que el futbolista colombiano “dio por hecho que el consentimiento estaba implícito”. El delantero de Independiente Rivadavia había sido condenado en 2023.

El futbolista colombiano Sebastián Villa, actual jugador de Independiente Rivadavia y exdelantero de Boca Juniors, fue absuelto en la causa por abuso sexual con acceso carnal por la que había sido condenado en 2023.

La decisión judicial se conoció este martes, luego de que la denunciante, Rocío Tamara Doldán, retirara la acusación y expresara que había logrado “resignificar” el episodio denunciado. En su nueva declaración, sostuvo que el jugador “dio por hecho que el consentimiento estaba implícito”, lo que llevó al fiscal interviniente a desistir de la acusación y al tribunal a disponer la absolución definitiva.

Tres años de proceso judicial

El caso se inició en mayo de 2022, cuando Doldán denunció al futbolista por abuso sexual en el marco de una relación que —según su relato inicial— era “de idas y vueltas” y marcada por escenas de celos.

En su primera declaración, la mujer había descrito un episodio violento ocurrido en la vivienda de Villa, asegurando que el jugador estaba bajo los efectos del alcohol y que la agredió físicamente antes del abuso. El proceso culminó en 2023 con una condena de dos años y un mes de prisión en primera instancia para el delantero, aunque sin cumplimiento efectivo de la pena.

Cambio de testimonio y absolución

Con el paso del tiempo, ambas partes alcanzaron un acuerdo económico extrajudicial, aunque la Justicia decidió continuar la investigación. En los últimos meses, la denunciante presentó una nueva declaración en la que reconoció que mantenía una relación “conflictiva, con escenas de celos mutuos”, y que Villa habría malinterpretado la situación, creyendo que el consentimiento estaba implícito.

El informe psicológico elaborado por la doctora Alicia Cortalezzi fue determinante: concluyó que la mujer “expresa una saludable voluntariedad y transmite calma”, sin indicios de coerción ni dependencia emocional o económica.

El fallo también destacó que Doldán “no se encuentra en situación de vulnerabilidad” y que actualmente reside en otro país, donde “ha rearmado su vida”. Con estos elementos, el tribunal resolvió eximir de responsabilidad penal a Villa, cerrando un proceso judicial que se extendió por más de tres años.