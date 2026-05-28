Cosquín dejó la Comunidad Regional Punilla

El cuerpo legislativo aprobó el proyecto impulsado por el intendente Raúl Cardinali y derogó las normas que vinculaban al municipio con el organismo regional. La medida reabre la discusión política e institucional en el departamento.

Cosquín dejó formalmente de integrar la Comunidad Regional Punilla. El Concejo Deliberante aprobó este jueves el proyecto impulsado por el intendente Raúl Cardinali y derogó las ordenanzas mediante las cuales el municipio se había incorporado al organismo supramunicipal.

La iniciativa dejó sin efecto las ordenanzas 2650/2005 y 2751/2006, que habían formalizado la participación de la ciudad en la estructura regional y el aporte de una parte de la coparticipación provincial para financiar su funcionamiento. Con esa decisión, Cosquín se aparta de un espacio institucional del que formaba parte desde hacía más de 20 años. Se sumá, así, a Villa Carlos Paz, que hasta este jueves era la única localidad del departamento que estaba fuera del ente regional.

Desde el oficialismo local defendieron la salida con el argumento de que la ciudad no obtuvo beneficios concretos acordes a los recursos aportados durante las últimas dos décadas. En el debate legislativo se planteó que el municipio destina cerca del 0,6% de la coparticipación provincial a la Comunidad Regional, una cifra estimada en alrededor de 38 millones de pesos anuales.

El proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo sostuvo que el balance de costo-beneficio de la participación de Cosquín en el organismo “no reporta avances concretos” para la ciudad. También planteó la conveniencia de recuperar esos fondos para destinarlos al fortalecimiento de los servicios municipales locales.

La votación se produjo en un contexto de tensión política dentro del departamento, luego de la reciente elección de autoridades de la Comunidad Regional Punilla, que consagró al jefe comunal de Mayu Sumaj, Fabián Flores, como nuevo presidente del organismo. Cardinali no participó de aquella asamblea, en medio de diferencias internas por la conducción del espacio.

Durante la sesión, concejales opositores cuestionaron el trasfondo de la medida y advirtieron que la salida podría responder más a diferencias políticas que a una discusión estrictamente técnica. También remarcaron que la pertenencia a la Comunidad Regional permitió gestionar acciones vinculadas a infraestructura, saneamiento, salud y tratamiento de residuos.

Con la decisión ya aprobada, Cosquín abre una nueva etapa en su relación con el resto de los municipios y comunas de Punilla. La salida impacta en el mapa político regional y plantea interrogantes sobre el futuro de los mecanismos de articulación departamental, en un momento en que la Comunidad Regional busca recomponer su funcionamiento bajo una nueva conducción.