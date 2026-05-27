Villa Carlos Paz llevó a la Justicia un planteo por “hostigamiento administrativo y abuso del derecho” contra desarrollistas de Miralejos y defendió la suspensión de nuevas edificaciones

El municipio informó que realizó una presentación judicial contra Conea S.A. y Agroproyectos S.A. por presunto hostigamiento administrativo y abuso del derecho. Además, destacó que la Justicia rechazó un amparo contra la ordenanza que suspende nuevas viviendas colectivas en la ciudad.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que realizó una presentación ante la Justicia contra las empresas Conea S.A. y Agroproyectos S.A., desarrollistas de los edificios denominados Miralejos, por presunto hostigamiento administrativo y abuso del derecho.

Según indicó el municipio, la acción fue impulsada por el intendente Esteban Avilés ante lo que consideró una pretensión de obtener “ventajas y beneficios indebidos” en el marco de la actividad comercial privada de las firmas.

Desde el gobierno local señalaron que la conducta denunciada habría incluido reclamos por supuestos daños y perjuicios millonarios contra funcionarios municipales, lo que fue interpretado como un intento de condicionar el accionar administrativo.

El municipio también informó que promovió la solicitud de investigación de situaciones edilicias vinculadas a supuestas declaraciones del desarrollista, para que sea la Justicia la que intervenga y determine lo correspondiente.

Rechazo judicial al amparo contra la ordenanza

En paralelo, la Municipalidad destacó que la Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación de Córdoba rechazó el pasado 14 de mayo el amparo presentado por el desarrollista Miralejos contra la Ordenanza N° 7001, sancionada el 16 de agosto de 2023.

Esa norma establece la suspensión de nuevas construcciones de viviendas colectivas en Villa Carlos Paz, con el objetivo de disminuir la densidad edilicia en el centro y preservar la identidad de los barrios. La ordenanza exceptúa a las construcciones destinadas a sectores turísticos, institucionales, educativos y de salud.

Actas por alquileres temporarios

El municipio informó además que, junto a instituciones intermedias vinculadas al turismo y a través del Departamento de Sostenibilidad, Inversión y Seguridad Turística VCP, se realizaron numerosas actas de constatación en distintos edificios correspondientes a estas empresas.

Según el Ejecutivo, en esos establecimientos se estarían llevando adelante alquileres temporarios de manera irregular, sin inscripción en el Registro Municipal, lo que fue señalado como parte de un accionar contrario a las normativas locales.

Al referirse al tema, Esteban Avilés expresó: “Nuestra Gestión Comunitaria tiene valores intocables como la honestidad, la transparencia y el respeto a la Ley. La participación de los vecinos y de las instituciones intermedias en la creación de estas normativas es la garantía para que nuestra identidad sea el modelo de ciudad para el futuro”.

En la misma línea, sostuvo: “No permitiremos que ciertos desarrollistas inmobiliarios, convalidados por parte de la oposición local, actúen en contra de la ley y de los intereses de los carlospacenses”.

Desde el municipio remarcaron que Villa Carlos Paz viene consolidando, a través de la participación comunitaria, políticas de planificación urbana orientadas a defender la identidad local, la protección del ambiente, el desarrollo sustentable y el perfil social y turístico establecido por la Carta Orgánica Municipal.