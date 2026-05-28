La búsqueda de Agostina Vega se concentra en Córdoba y el único detenido seguirá preso en Bouwer

Claudio Barrelier declaró este jueves ante la Fiscalía y continuará detenido mientras avanza la investigación por la desaparición de la adolescente de 14 años. El fiscal Raúl Garzón aseguró que trabajan “con todos los recursos” y que hay expectativas de encontrarla en buen estado.

La búsqueda de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, continúa con medidas judiciales, análisis de cámaras, rastrillajes y peritajes ordenados por la Fiscalía a cargo de Raúl Garzón. La joven es buscada desde el domingo 24 de mayo, según la información oficial difundida a través del programa Alerta Sofía.

La novedad central de las últimas horas fue la declaración indagatoria de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa. El hombre, imputado por privación ilegítima de la libertad, prestó declaración durante varias horas y seguirá alojado en el establecimiento penitenciario de Bouwer mientras continúa la investigación.

Garzón confirmó que la búsqueda permanece activa y sostuvo que “la actividad de la fiscalía y de la policía continúa intensamente para dar con el paradero de Agostina”. También remarcó que “se la está buscando con todos los recursos y con la investigación específica de tratar de reconstruir todo lo que pudo haber sucedido con ella”.

El fiscal también expresó un dato de cauto optimismo al señalar que existen “expectativas” de encontrar a Agostina “en buen estado”. En esa línea, indicó que el eje de la prueba está vinculado al detenido y su entorno: “El epicentro de la prueba está en torno a la persona detenida y está en torno a Córdoba”.

La investigación busca reconstruir el recorrido de la adolescente desde que salió de su casa en barrio General Mosconi y se trasladó hacia barrio Cofico, donde se habría encontrado con Barrelier. Según la reconstrucción difundida hasta el momento, desde ese encuentro se perdió contacto con la joven y su teléfono celular permaneció apagado.

En las últimas horas también tomó relevancia un video de una cámara de seguridad que, según la investigación, mostraría a una adolescente ingresando a la vivienda del detenido. Esa secuencia fue incorporada al expediente y es considerada una de las pruebas clave, aunque la defensa de Barrelier sostiene que la menor que aparece en las imágenes no sería Agostina sino la hija del imputado.

La causa se mantiene bajo reserva y con distintas líneas de investigación abiertas. Las autoridades pidieron que cualquier dato útil sea comunicado de inmediato a la línea gratuita 134, habilitada para el caso en el marco de la Alerta Sofía.

Agostina fue descripta oficialmente como una adolescente de tez trigueña, contextura delgada, cabello oscuro negro, lacio y largo, y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un buzo tipo canguro color bordó con letras verdes, un jean negro Oxford y zapatillas blancas.