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Avilés elevó al Concejo un nuevo aumento retroactivo del contrato con CO.TR.ECO.

El proyecto será tratado sobre tablas este jueves y prevé actualizar el valor del servicio de higiene urbana y recolección de residuos. El convenio fija nuevos montos mensuales desde enero y febrero de 2026, y reconoce una deuda retroactiva de más de $40 millones.

El intendente Esteban Avilés elevó al Concejo de Representantes un proyecto de ordenanza para aprobar un nuevo convenio entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa CO.TR.ECO. S.A., concesionaria del servicio de higiene urbana y recolección de residuos sólidos domiciliarios.

La iniciativa, que será tratada sobre tablas a instancias del oficialismo en la sesión de este jueves, apunta a reconocer una nueva redeterminación de precios del contrato por variación de costos. De acuerdo al texto elevado al cuerpo legislativo, el acuerdo se encuadra en el artículo 47° del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por la Ordenanza 6273.

El convenio tiene dos objetivos centrales: por un lado, fijar el nuevo valor mensual del contrato de prestación del servicio; por otro, reconocer una deuda por diferencias entre el precio vigente y el nuevo monto redeterminado correspondiente al período comprendido entre enero y abril de 2026.

En cuánto queda el servicio

Para enero de 2026, el convenio establece el valor del contrato en $517.772.735,09 para los servicios normal y diferencial. A ese monto se suman $30.290.408,71 por los servicios adicionales aprobados por la Ordenanza 6902/22 y $35.321.513,31 por los adicionales de la Ordenanza 7220/25.

De esa manera, el costo total del servicio para enero queda en $583.384.657,11, con IVA incluido.

A partir de febrero de 2026, el valor de los servicios normal y diferencial se fija en $524.278.031,73. También se establecen $22.728.569,07 para los adicionales de barrido y levantamiento de restos de poda aprobados por la Ordenanza 6902/22, $7.942.408,34 para la ampliación del servicio de levantamiento de áridos, y $35.765.292,81 para los adicionales aprobados por la Ordenanza 7220/25.

Con esos componentes, el costo mensual desde febrero asciende a $590.714.301,95 durante los meses en que se incluye el servicio de levantamiento de áridos, previsto para diciembre, enero, febrero y marzo. Fuera de ese período, sin ese adicional específico, el monto mensual queda en $582.771.893,61.

Una deuda retroactiva de más de $40 millones

El proyecto también reconoce una deuda a favor de CO.TR.ECO. S.A. por las diferencias generadas entre el valor vigente y el nuevo precio redeterminado del contrato.

Según el convenio, esa diferencia se fija en $4.687.447,39 por enero de 2026; $24.034.184,46 por febrero y marzo, a razón de $12.017.092,23 por cada mes; y $11.855.517,25 por abril de 2026.

En total, el monto retroactivo a abonar asciende a $40.577.149,10, con IVA incluido.

El acuerdo quedó sujeto a la aprobación del Concejo de Representantes y al visado del Tribunal de Cuentas. Según se anticipó, el oficialismo impulsará su tratamiento sobre tablas en la sesión de este jueves, donde se prevé que la ordenanza sea aprobada.

lajornada
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