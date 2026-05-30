sábado, mayo 30, 2026
Finde otoñal en Villa Carlos Paz, con nubosidad y temperaturas moderadas

El SMN anticipa un fin de semana tranquilo en Villa Carlos Paz y Punilla, con temperaturas frescas y muy baja probabilidad de precipitaciones. Este sábado 30 tendrá una máxima de 17°, mientras que el domingo 31 se mantendrá en valores similares, con 17° de máxima y apenas una chance mínima hacia la noche.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un cierre de fin de semana con ambiente fresco, cielo cubierto o con nubosidad baja por momentos, y sin señales importantes de lluvia.

Para este sábado 30, no se esperan precipitaciones en ningún tramo del día. La jornada arrancará con una temperatura cercana a , con viento muy leve (0–2 km/h), y durante la tarde subirá hasta una máxima de 17°. Hacia la noche, el termómetro quedará alrededor de 13°, con viento de 7–12 km/h.

El domingo 31 seguirá con características parecidas. El SMN marca 0% de precipitaciones durante buena parte del día, con temperaturas de entre y 17°. Recién hacia la noche aparece una chance mínima (0–10%), con valores cercanos a 15° y viento muy leve (0–2 km/h).

La postal del finde será más bien otoñal, con mañanas frescas, tardes moderadas y cielo gris o parcialmente nublado por tramos. La lluvia, por ahora, no aparece como un factor relevante.

