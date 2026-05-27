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Valle Hermoso celebrará sus Fiestas Patronales con misa, procesión y espectáculos

La jornada se realizará el sábado 13 de junio, con misa, procesión, saludo de agrupaciones gauchas, espectáculos musicales, danza y propuestas gastronómicas en el Polideportivo Municipal.

La Municipalidad de Valle Hermoso invitó a la comunidad y a visitantes a participar de las Fiestas Patronales 2026, que se realizarán el sábado 13 de junio en honor a San Antonio de Padua, patrono de la localidad.

La jornada comenzará a las 11 con la Santa Misa en la Capilla San Antonio. Luego, a las 12, se realizará la procesión hasta el Gran Monumento a San Antonio, con posterior saludo de agrupaciones gauchas al Santo Patrono en Punto Digital Valle Hermoso.

A partir de las 13.30, las actividades continuarán en el Polideportivo Municipal, ubicado en Avenida General Paz y Gobernador Núñez, donde se desarrollará la programación artística y popular.

Según se informó, la tarde contará con música, danza, tradición, puestos gastronómicos y distintas propuestas para compartir en familia.

La grilla incluirá las presentaciones de Ricardito Pucheta, Julián Oderiz, Dúo Arauca, Cristian Valle, el Ballet Municipal Lampatu Mayu y la Escuela de Danzas Folklóricas Mi Querumana.

Desde el municipio convocaron a vecinos y visitantes a sumarse a una celebración que reunirá fe, cultura y tradición en una de las fechas más significativas para la comunidad de Valle Hermoso.

lajornada
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