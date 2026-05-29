Cuesta Blanca: Gaitán participó de una reunión del ENRED en Villa María sobre obras y servicios públicos

La presidenta comunal Ana Gaitán fue parte del encuentro del Ente Regional de Desarrollo, junto a intendentes, presidentes comunales y autoridades del Gobierno de Córdoba.

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este jueves por la mañana de una reunión del ENRED (Ente Regional de Desarrollo), realizada en la ciudad de Villa María.

El encuentro contó con la presencia de intendentes y presidentes comunales de distintas localidades de la región, además de ministros y secretarios del Gobierno de Córdoba.

Entre las autoridades presentes estuvieron el intendente de Villa María, Eduardo Acastello; el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán; la secretaria de Ambiente, Victoria Flores; y el intendente de Cintra y presidente del ENRED, Enrique Méndez Paz.

Según se informó, durante la reunión se abordaron temas vinculados a obras y servicios públicos para municipios y comunas, en el marco de una agenda de articulación territorial entre gobiernos locales y áreas provinciales.

Desde la Comuna de Cuesta Blanca destacaron la participación en este espacio regional de trabajo, orientado a coordinar acciones y fortalecer la gestión de necesidades comunes entre las distintas localidades.