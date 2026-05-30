Belgrano lo empató sobre la hora, ganó por penales y avanzó en la Copa Argentina

El Pirata igualó 2-2 ante Gimnasia de Jujuy en el Madre de Ciudades y luego se impuso 4-2 en los penales, por los 16avos de final de la Copa Argentina. Thiago Cardozo fue clave en la definición y el equipo de Ricardo Zielinski se metió en octavos.

Belgrano volvió a tener una tarde de carácter y consiguió una clasificación trabajada en Santiago del Estero. Tras empatar 2-2 en los 90 minutos ante Gimnasia de Jujuy, el reciente campeón del Apertura ganó 4-2 desde los doce pasos y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina.

El partido empezó favorable para el Pirata, que se puso en ventaja a los 18 minutos del primer tiempo con un gol de Francisco González Metilli. Sin embargo, el Lobo reaccionó rápido: Martín Lazarte empató apenas dos minutos después y, ya en el complemento, Francisco Molina dio vuelta el marcador para el equipo jujeño.

Cuando parecía que Gimnasia estaba cerca del golpe, apareció Emiliano Rigoni en tiempo agregado para marcar el 2-2 y llevar la definición a los penales. Allí, Thiago Cardozo volvió a ser decisivo: contuvo los remates de Octavio Bianchi y Abel Argañaraz, mientras que Belgrano convirtió sus cuatro ejecuciones con Rigoni, Nicolás Fernández, Franco Vázquez y González Metilli.

En el desarrollo general, Belgrano tuvo más llegadas y buscó sostener el protagonismo, pero se encontró con un rival que compitió con intensidad y estuvo muy cerca de dar el batacazo. La reacción final del Pirata volvió a mostrar el envión anímico de un equipo que atraviesa un momento fuerte y que encontró respuestas aun en un partido muy incómodo.

En la próxima instancia, Belgrano enfrentará al ganador del cruce entre Racing y Defensa y Justicia, con fecha y horario todavía no confirmados. Gimnasia de Jujuy, en cambio, quedó eliminado del certamen después de haber estado a minutos de meterse entre los 16 mejores.