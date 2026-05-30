Nace el Ente Intermunicipal Sierras Norte para coordinar políticas ambientales y territoriales

El nuevo espacio regional quedó formalmente constituido y reunirá a municipios y comunas del norte de Punilla para trabajar en proyectos vinculados al agua, el ordenamiento territorial, la prevención de incendios, la gestión de residuos y el desarrollo sostenible.

Quedó formalmente constituido el Ente Intermunicipal Sierras Norte, un nuevo espacio de cooperación regional orientado a coordinar políticas públicas y proyectos comunes entre localidades del norte de Punilla.

El organismo está integrado por La Cumbre, Capilla del Monte, San Marcos Sierras, Los Cocos, San Esteban y la Comuna de Charbonier.

Según se informó, el Ente tendrá como objetivo articular acciones vinculadas al agua, el ordenamiento territorial, la gestión de cuencas, la prevención de incendios, la gestión de residuos, la restauración ambiental, el turismo sostenible y el desarrollo regional.

La iniciativa surge del trabajo intermunicipal desarrollado desde 2024 en el marco de la Diplomatura en Ordenamiento Territorial impulsada por la Provincia de Córdoba, y del diagnóstico compartido sobre problemáticas que exceden los límites de cada localidad.

Entre esos desafíos se mencionaron los incendios, las escorrentías, la crisis hídrica y el crecimiento urbano, situaciones que requieren respuestas coordinadas y una mirada regional de cuenca.

Durante la primera Asamblea se aprobaron el Estatuto y las autoridades del nuevo Ente, dando inicio formal a una etapa de cooperación entre municipios y comunas.

Entre los primeros objetivos definidos se encuentran proyectos de infraestructura hídrica y ambiental, protección de riberas y nacientes, restauración post-incendio, fortalecimiento de estrategias GIRSU y generación de herramientas técnicas y cartográficas compartidas.

Desde La Cumbre destacaron la importancia de avanzar hacia una planificación regional y fortalecer mecanismos de cooperación para mejorar la capacidad de respuesta frente a problemáticas comunes.