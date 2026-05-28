La Legislatura rechazó los cambios al régimen de Zona Fría y pidió defender los beneficios para Córdoba

En una sesión especial, la Legislatura de Córdoba fijó posición frente al proyecto que se debate en el Congreso y que podría modificar el régimen de beneficios tarifarios para zonas frías. El cuerpo instruyó a los senadores nacionales por Córdoba a defender los intereses provinciales y advirtió por el impacto que tendría sobre miles de usuarios.

La Legislatura de Córdoba realizó este jueves la segunda sesión especial de 2026, correspondiente al 148° período legislativo, para tratar distintos proyectos vinculados al régimen de Zona Fría, ante las modificaciones que se discuten en el Congreso de la Nación y que podrían afectar a miles de usuarios cordobeses.

El debate se extendió por más de tres horas y tuvo como eje el rechazo a los cambios impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional, que, según advirtieron legisladores de distintos bloques, comprometerían la continuidad de los beneficios tarifarios actualmente vigentes en parte de la provincia.

La sesión fue presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto, con la participación en la conducción del presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas.

Durante la jornada, el pleno resolvió instruir formalmente a los senadores nacionales por Córdoba para que defiendan los intereses de la provincia en el tratamiento del proyecto de ley 0003-PE-2026, que modifica el esquema de subsidios a los consumos de gas natural en zonas frías.

Además, el cuerpo expresó su preocupación y rechazo a la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación, al advertir que su aprobación definitiva provocaría un fuerte aumento en las tarifas de gas natural.

En el texto aprobado, la Legislatura sostuvo que la eventual sanción de la iniciativa nacional “provocaría un importante aumento en las tarifas de gas natural, afectando de manera directa a miles de usuarios cordobeses, profundizando desigualdades territoriales y sociales en un contexto de crisis económica y pérdida de ingresos”.

“Quitar a 13 departamentos de Córdoba del beneficio”

Al abrir el debate, la legisladora Ileana Quaglino, miembro informante, cuestionó con dureza la postura del Gobierno nacional y advirtió por el impacto territorial de la medida.

“El Gobierno nacional se dio el lujo de sacarnos a los cordobeses, con una de sus fantásticas medidas para que los números les cierren solo a ellos y a los que viven en Buenos Aires. Esta vez lo que han decidido es quitar a 13 departamentos de la provincia de Córdoba del beneficio de la zona fría”, señaló.

En otro tramo de su intervención, Quaglino sostuvo que “un Estado que se considera inteligente no es un Estado que recorta sin ningún criterio, es un Estado que segmenta, un Estado que optimiza lo que hay”.

La legisladora también advirtió sobre el impacto acumulado en las facturas de gas. “Desde el invierno pasado a este invierno, la gente ya tuvo más del 100% de aumento de la factura del gas. Ahora también nos van a aumentar como un 50%”, afirmó.

Rechazo a la condonación de deudas a Edenor y Edesur

La resolución aprobada también incluyó una expresión de preocupación y rechazo a otro punto del proyecto con media sanción en el Congreso: la compensación y condonación de deudas a las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal, Edenor y Edesur.

La Legislatura calificó esa medida como “injusta y discriminatoria para las distribuidoras y transportistas del interior de las provincias argentinas”, al considerar que establece un tratamiento asimétrico respecto de las jurisdicciones del interior.

Los proyectos fueron tratados de manera conjunta y compatibilizados en despachos de mayoría y minoría, según lo resuelto por el cuerpo legislativo.

Con esta definición, la Legislatura de Córdoba fijó una postura institucional frente a la discusión nacional y dejó planteado un mensaje político hacia el Congreso: la defensa del régimen de Zona Fría como herramienta para amortiguar el peso de las tarifas en los hogares cordobeses alcanzados por el beneficio.