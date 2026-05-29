El Concejo reconoció la trayectoria de la Escuela Carlos Paz, el ISAUI y la Escuela ProA

La declaración fue impulsada por el bloque de Carlos Paz Unido y aprobada por unanimidad. Distingue a la Escuela Carlos Nicandro Paz, al Instituto Superior Arturo U. Illia y a la Escuela ProA, en el marco de una serie de reconocimientos que el cuerpo legislativo viene realizando a escuelas carlospacenses.

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó por unanimidad una declaración de reconocimiento a la trayectoria educativa, social y comunitaria de tres instituciones públicas de la ciudad: la Escuela Carlos Nicandro Paz, por sus 116 años de historia; el Instituto Superior Arturo U. Illia (ISAUI), por sus 40 años de trayectoria; y la Escuela ProA de Villa Carlos Paz, al cumplirse su décimo aniversario.

La iniciativa fue impulsada por el bloque de Carlos Paz Unido y se aprobó en la sesión de este jueves, con la presencia de directivos de los distintos establecimientos reconocidos. La declaración se suma a otros reconocimientos que el cuerpo legislativo viene realizando en relación a instituciones educativas carlospacenses, con el objetivo de poner en valor su aporte a la comunidad.

El texto destaca el “compromiso permanente con la educación pública, la inclusión y la formación integral de niños, niñas y jóvenes” de las tres instituciones, así como el aporte que realizan al desarrollo educativo, cultural y humano de la comunidad. También las define como espacios fundamentales de contención, construcción de ciudadanía y generación de oportunidades.

Tres instituciones con fuerte arraigo comunitario

En los fundamentos, el proyecto remarca que la educación constituye “uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo de toda comunidad” y sostiene que las escuelas no solo transmiten conocimientos, sino que también cumplen un rol central en la formación humana, la inclusión y el acompañamiento de las trayectorias educativas.

La Escuela Carlos Nicandro Paz fue reconocida como parte de la historia misma de la ciudad. El texto la considera la primera escuela de Villa Carlos Paz, incluso anterior a la fundación del pueblo, y recuerda que nació a comienzos del siglo XX por impulso de Carlos Nicandro Paz, quien promovió el acceso a la educación para las familias de la zona.

También se destacó al Instituto Superior Arturo U. Illia, históricamente conocido como el “Colegio Nacional”, como una institución emblemática de la ciudad y la región. Según los fundamentos, su crecimiento estuvo marcado por el compromiso de docentes, directivos y la comunidad educativa, y por su capacidad de adaptarse a las necesidades sociales y productivas, incorporando propuestas de nivel terciario vinculadas al turismo, el desarrollo de software, el diseño y la formación técnica superior.

En el caso de la Escuela ProA de Villa Carlos Paz, el reconocimiento se vincula con sus 10 años de trayectoria y con su perfil innovador dentro del sistema educativo público provincial. Con orientación en Desarrollo de Software, la institución promovió herramientas de aprendizaje relacionadas con la tecnología, la robótica y la innovación, además de consolidar un fuerte sentido de pertenencia entre estudiantes, docentes y familias.

La declaración aprobada subraya que las tres instituciones comparten un mismo objetivo: brindar oportunidades, acompañar trayectorias educativas y generar espacios de contención y formación para niños, niñas y jóvenes de la ciudad.