Según el relevamiento de CAME, el quinto fin de semana largo del año tuvo un movimiento turístico tranquilo, marcado por escapadas cortas, celebraciones patrias, fiestas populares y eventos regionales. En total viajaron 1.440.120 turistas en todo el país, con un gasto directo de $339.880 millones.

El fin de semana largo por el 25 de Mayo movilizó a 1.440.120 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $339.880 millones, según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La fecha dejó un balance moderado, con predominio de escapadas cortas y turismo regional, pero aun así se ubicó como el tercer fin de semana largo más importante de los cinco que ya transcurrieron en lo que va del año.

El movimiento estuvo impulsado principalmente por celebraciones patrias, fiestas populares, propuestas gastronómicas, eventos culturales y actividades deportivas organizadas en distintos puntos del país.

El antecedente más cercano de un fin de semana largo por el 25 de Mayo fue en 2023, cuando el feriado tuvo cuatro días. En comparación con esa fecha, la cantidad de turistas de este año creció 9,1%, aunque la duración menor del descanso impactó sobre el gasto total.

De acuerdo con CAME, el gasto promedio diario por turista fue de $112.385, con un aumento real del 18% frente a 2023. En parte, esa suba se explica porque algunos costos, como el transporte, tuvieron mayor incidencia en una escapada más breve.

La estadía promedio fue de 2,1 noches, mientras que el gasto total resultó 9,9% menor al de 2023, justamente por la menor extensión del fin de semana.

Eventos, gastronomía y fiestas populares

Si bien los destinos turísticos tradicionales mantuvieron su actividad, buena parte del dinamismo estuvo concentrado en ciudades y localidades con eventos puntuales.

Córdoba volvió a ubicarse entre los principales polos turísticos del país, impulsada por la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano, además de recitales y festivales que traccionaron visitantes.

También se destacaron Salta, Mendoza y San Juan, con competencias automovilísticas y rally internacional, que movilizaron turistas, equipos y público vinculado al deporte motor.

En muchos destinos, la gastronomía regional y las fiestas populares ocuparon un lugar central. Concursos de locro, fiestas de la empanada, peñas folclóricas y celebraciones patrias generaron movimiento en pueblos y ciudades intermedias de Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Salta y Entre Ríos.

Escapadas de cercanía y buen clima

Las condiciones climáticas fueron favorables en gran parte del país, con jornadas frescas y estables, sin fenómenos extremos generalizados. Ese escenario ayudó a sostener las salidas de cercanía y las actividades al aire libre.

Los destinos de naturaleza también mantuvieron un flujo importante de visitantes. Entre ellos se destacaron Puerto Iguazú, Bariloche, los lagos neuquinos, la montaña mendocina, los Valles Calchaquíes, el Parque Nacional Talampaya, Ischigualasto, los Esteros del Iberá y el Glaciar Perito Moreno.

El turismo urbano, en tanto, tuvo buen desempeño en la Ciudad de Buenos Aires, donde la celebración patria coincidió con el 90° aniversario del Obelisco y una agenda intensa de propuestas culturales, teatrales y gastronómicas.

En lo que va de 2026, ya pasaron cinco fines de semana largos, en los que viajaron 9.380.840 turistas y se gastaron $2.621.963 millones. Frente al mismo período del año pasado, la cantidad de turistas creció 27,7% y el gasto aumentó 45,9%, aunque la comparación se realiza contra cuatro fines de semana largos de 2025.