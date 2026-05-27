Activaron la Alerta Sofía y hay un detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

La adolescente de 14 años es buscada desde el sábado por la noche. La Justicia detuvo a un hombre del entorno familiar, imputado por privación ilegítima de la libertad calificada, mientras se intensifican los operativos para dar con su paradero.

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en la ciudad de Córdoba, sumó novedades clave en las últimas horas: la Justicia activó la Alerta Sofía y ordenó la detención de un hombre vinculado al entorno familiar, que quedó imputado por privación ilegítima de la libertad calificada.

La joven es buscada desde el pasado sábado por la noche, cuando se retiró de la vivienda de su madre, en barrio General Mosconi, y abordó un remís con destino a barrio Cofico. Según la reconstrucción inicial de la causa, el vehículo la trasladó hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, donde habría sido recibida por un hombre que luego quedó detenido.

El fiscal de instrucción Raúl Garzón confirmó el avance de la investigación y sostuvo que el objetivo principal es encontrar a la adolescente. En ese marco, señaló: “La situación actual es de una intensa búsqueda; la investigación avanza y considero que está orientada. El objetivo central es encontrar a Agostina cuanto antes. La tarea no va a cesar ni ha cesado desde el comienzo”.

El detenido, identificado como Claudio Barrelier de 33 años, sería una persona conocida por el entorno de la madre de Agostina. De acuerdo con la investigación, habría esperado a la adolescente tras el traslado en remís y habría abonado el viaje. Desde ese momento, la familia perdió todo contacto con la joven y su teléfono celular permaneció apagado.

La causa se mantiene bajo secreto de sumario, mientras la Fiscalía analiza cámaras de seguridad, registros telefónicos y otros elementos recolectados durante los procedimientos. También se realizaron allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, como parte de las medidas ordenadas para reconstruir el recorrido de Agostina y establecer qué ocurrió después de su llegada a barrio Cofico.

La pista del remís y el reclamo de la familia

El testimonio del chofer del remís aparece como uno de los elementos centrales de la investigación. Según los datos conocidos hasta el momento, el conductor trasladó a la adolescente desde barrio General Mosconi hasta el punto acordado y declaró que allí la esperaba un hombre, quien habría pagado el viaje.

Los abogados de la familia sostuvieron que trabajan sobre la hipótesis de que la adolescente pudo haber sido engañada para dirigirse a ese lugar. También remarcaron que no hay sospechas sobre el conductor del remís, considerado una persona de confianza del entorno familiar.

En paralelo, familiares, amigos y vecinos realizaron manifestaciones para pedir que se aceleren los rastrillajes y la difusión nacional del caso. Tras esos reclamos, se activó la Alerta Sofía, el sistema nacional destinado a la búsqueda urgente de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando se presume que pueden estar en riesgo.

Agostina fue descripta como una adolescente de contextura delgada, cabello oscuro y flequillo. Al momento de su desaparición vestía un buzo rojo o bordó, jean negro y zapatillas blancas. Las autoridades pidieron que cualquier información que pueda ayudar a ubicarla sea comunicada a la Línea 134, al 911, o en cualquier comisaría o unidad judicial.