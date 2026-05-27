Fijaron fecha para el juicio a Oscar González por la tragedia de las Altas Cumbres

El debate oral comenzará el lunes 3 de agosto en los Tribunales de Villa Dolores y se extenderá hasta el 27 de ese mes. El exlegislador está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el choque en el que murió Alejandra Bengoa y dos adolescentes resultaron heridas.

La Cámara del Crimen de Villa Dolores fijó fecha para el juicio contra Oscar González por la tragedia vial ocurrida en el Camino de las Altas Cumbres. El debate oral comenzará el lunes 3 de agosto y, según lo previsto, se extenderá hasta el 27 de agosto.

El exlegislador provincial llegará al banquillo acusado por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, en el marco de la causa por el choque ocurrido el 29 de octubre de 2022, que provocó la muerte de la docente Alejandra Bengoa y dejó gravemente heridas a dos adolescentes.

El siniestro se produjo en el Camino de las Altas Cumbres, a la altura del paraje Niña Paula, cerca de Mina Clavero. González conducía una BMW X1 en sentido Córdoba-Mina Clavero cuando impactó contra un Renault Sandero en el que viajaban Bengoa, su hija Marina y una amiga de la adolescente, Alexa.

De acuerdo con las pericias oficiales incorporadas al expediente, el vehículo conducido por González habría invadido el carril contrario antes de la colisión frontal. Esa reconstrucción será uno de los puntos centrales del debate oral, donde se analizarán las responsabilidades penales por el hecho.

La causa llegó a esta instancia luego de que no prosperara una salida alternativa planteada por la defensa, que incluía un ofrecimiento económico. El planteo fue rechazado durante el proceso judicial, por lo que el expediente avanzó hacia el juicio oral y público.

El caso tuvo una fuerte repercusión pública y política en Córdoba, ya que al momento del choque González era una figura relevante del oficialismo provincial. Además, el vehículo que manejaba quedó bajo investigación por tratarse de una unidad vinculada al uso oficial.

Con la fecha ya definida, el proceso entrará en una etapa clave para las familias de las víctimas, que desde el inicio reclamaron que el caso llegue a juicio. El debate en Villa Dolores buscará determinar la responsabilidad penal del exlegislador en uno de los siniestros viales más resonantes de los últimos años en Córdoba.