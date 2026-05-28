Córdoba Me Capacita abre nuevas inscripciones en Icho Cruz con cursos laborales y comunitarios

Por tercer año consecutivo, el programa Córdoba Me Capacita reabre inscripciones en el centro de capacitación de la Asociación Civil Nuevo Paradigma Circular, en el Mercado de Cercanía Punilla. Los cursos comenzarán el 8 de junio y estarán orientados a fortalecer herramientas laborales, comunitarias y de atención al público.

El programa Córdoba Me Capacita reabre sus inscripciones en Villa Río Icho Cruz con una nueva propuesta de formación laboral y comunitaria, que se dictará por tercer año consecutivo en el centro de capacitación de la Asociación Civil Nuevo Paradigma Circular, conocido como Mercado de Cercanía Punilla.

Las clases comenzarán el 8 de junio en la sede ubicada en Caaguazú 50, en Icho Cruz, con una grilla complementaria a la desarrollada el año pasado, que tuvo una importante repercusión entre vecinos de Punilla Sur.

Las personas interesadas en obtener más información podrán comunicarse al teléfono 3548 433951.

Cuatro propuestas de formación

La nueva etapa incluirá el curso Género, Diversidad y Comunicación en las Organizaciones, dentro del área de capacidades sociolaborales. La formación busca brindar herramientas vinculadas a derechos humanos, perspectiva de género, legislación, estereotipos, división sexual del trabajo, desigualdades laborales e identidades de género, con una mirada transversal aplicable a distintos ámbitos de trabajo.

También se dictará Capacidades Sociolaborales, una propuesta orientada a jóvenes mayores de 16 años y adultos que busquen potenciar su perfil profesional, redefinir su rumbo laboral o fortalecer herramientas para el estudio y el emprendedurismo. El trayecto tiene una carga total de 60 horas reloj, distribuidas en siete módulos, con contenidos sobre análisis personal, armado de currículum, entrevistas laborales, búsqueda de empleo, comunicación, derecho laboral, resolución de conflictos y proyectos personales.

Otra de las formaciones será Asistente en Gestión de Recursos Humanos, destinada a personas interesadas en insertarse o crecer en el área de administración de personal. El curso abordará gestión de legajos, normativa laboral, trámites ante organismos públicos, selección de personal, inducción, capacitación, desvinculación laboral y comunicación interna en organizaciones.

La grilla se completa con Calidad de Atención al Cliente, una capacitación especialmente vinculada al perfil turístico y de servicios de la zona. La propuesta brindará herramientas prácticas para desempeñarse en comercios, emprendimientos, gastronomía, alojamientos y espacios donde la atención al público resulta clave. Tendrá una duración de 40 horas, a lo largo de siete semanas, con modalidad intensiva de dos encuentros semanales.

Certificación y equipo docente

Desde la organización remarcaron que todas las instancias cuentan con certificación de la Universidad Nacional de Córdoba, además del Ministerio de Educación de la Provincia y del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo.

El equipo de trabajo y docentes estará integrado por Ivonne Vanessa Henao Blasco, Vanesa Godoy, Yamilen Brunello y Carlos Aníbal Loza, con trayectorias vinculadas a la educación, los recursos humanos, la formación profesional, la gestión comunitaria, los derechos humanos, la perspectiva de género y el acompañamiento territorial.

La propuesta se presenta bajo la idea de formar para el trabajo, pero también para fortalecer comunidad, con herramientas orientadas a la empleabilidad, la autogestión, la atención de calidad y el desarrollo local en una zona de fuerte crecimiento turístico y social.