Conmoción en Córdoba: hallaron sin vida a Agostina Vega tras una semana de búsqueda

Los restos de la adolescente de 14 años fueron encontrados durante los rastrillajes en barrio Ampliación Ferreyra. La familia ya fue notificada y la investigación podría derivar en un agravamiento de la situación judicial del único detenido.

La búsqueda de Agostina Vega tuvo este sábado el peor desenlace. Fuentes judiciales confirmaron que los restos hallados durante los rastrillajes en barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, pertenecen a la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía una semana. La familia ya fue notificada oficialmente.

El operativo se desarrolló en un amplio sector descampado del sur de la capital provincial, donde desde el viernes se habían concentrado las tareas ordenadas por el fiscal Raúl Garzón. Según la información conocida hasta el momento, los investigadores llegaron a esa zona a partir de datos que ubicaban allí al principal sospechoso, Claudio Gabriel Barrelier, en los días posteriores a la desaparición de la joven.

La causa, que hasta ahora estaba centrada en la desaparición de Agostina, abre una nueva etapa procesal tras la confirmación del hallazgo. El único detenido, Claudio Barrelier, permanece imputado por privación ilegítima de la libertad calificada, aunque su situación judicial podría agravarse a partir de las nuevas pruebas incorporadas al expediente.

Agostina había sido vista por última vez el sábado 23 de mayo por la noche, cuando salió de su casa en barrio General Mosconi y se trasladó en un remís hacia la zona de Cofico. De acuerdo con la reconstrucción inicial, al llegar al destino habría sido recibida por Barrelier, quien luego quedó detenido en la causa. Desde ese momento, la adolescente no volvió a comunicarse con su familia.

En los últimos días, la investigación había sumado un video considerado clave: una cámara de seguridad registró a Agostina ingresando a la vivienda del detenido. Ese material reforzó la línea investigativa que puso el foco sobre Barrelier y sobre sus movimientos posteriores a la desaparición.

Durante la jornada, los equipos de búsqueda trabajaron con personal policial, bomberos, integrantes del DUAR, perros rastreadores, drones y otros recursos especializados. Los rastrillajes se concentraron en un predio de difícil acceso, con sectores de maleza, lagunas y zonas abiertas próximas a la Ruta Nacional 9.

La investigación deberá determinar ahora las circunstancias de la muerte, si hubo participación de otras personas y qué ocurrió entre la noche en que Agostina fue vista por última vez y el momento en que fueron hallados los restos. También se analizarán los movimientos del detenido, entre ellos el uso de un Ford Ka negro que aparece bajo la lupa de los investigadores.

El caso generó una profunda conmoción en Córdoba y mantuvo durante varios días un fuerte reclamo de familiares, vecinos y allegados, que exigían respuestas y pedían intensificar la búsqueda. Con el hallazgo confirmado, la causa queda ahora orientada al esclarecimiento del crimen y a la definición de nuevas medidas judiciales.