San Antonio de Arredondo vivió una celebración de fe a la vera del río en honor a la Virgen de la Candelaria

San Antonio de Arredondo celebró la tradicional procesión y misa al aire libre en honor a la Virgen de la Candelaria, en el marco de la Fiesta de la Luz, con una multitud de fieles reunidos a la vera del río.

Este lunes, San Antonio de Arredondo vivió una jornada marcada por la fe y el encuentro comunitario con la realización de la tradicional procesión y misa al aire libre en honor a la Virgen de la Candelaria, en el marco de la Fiesta de la Luz, celebración religiosa y cultural que forma parte de la identidad local.

La ceremonia tuvo lugar a la vera del río, en un entorno natural que acompañó el clima de recogimiento y espiritualidad. Una numerosa cantidad de feligreses acompañó el paso de la imagen de la Virgen, caminando con el fuego simbólico, emblema de luz, protección y renovación espiritual. Vecinos y vecinas de la localidad, junto a visitantes, se congregaron para compartir este momento de profunda devoción.

La misa al aire libre permitió vivir la celebración en contacto directo con la naturaleza, fortaleciendo el sentido de encuentro, comunidad y fe compartida, y reafirmando una tradición que se transmite de generación en generación.

Cómo sigue la Fiesta de la Luz

En continuidad con la programación, el sábado 7 de febrero se llevará adelante el festejo cultural, que comenzará con el tradicional desfile criollo desde el Vado Las Brisas hasta el predio Los Algarrobos. En ese lugar se desarrollará el evento central, con gran cierre musical de José Luis Aguirre, referente de la música popular cordobesa.

Durante la jornada cultural, el público podrá disfrutar de juegos y exhibiciones criollas, gastronomía tradicional, foodtrucks con variada oferta, además de música en vivo y baile, en un clima festivo que pone en valor las tradiciones y la participación de familias y grupos de amigos.

Desde la Municipalidad subrayan la importancia de la Fiesta de la Luz como expresión de la cultura popular y religiosa de San Antonio de Arredondo, fortaleciendo los lazos entre vecinos y promoviendo espacios de participación, identidad y disfrute para toda la comunidad.