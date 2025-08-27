San Antonio de Arredondo fue sede de un nuevo Taller de Prevención de Incendios para Punilla Sur

San Antonio de Arredondo fue anfitriona el 13 de agosto del 10° Taller de Prevención de Incendios destinado a municipios y comunas de Punilla Sur. La capacitación forma parte de un ciclo provincial en el que ya participaron más de 100 localidades, con el objetivo de fortalecer las acciones de diagnóstico, planificación y prevención frente a los incendios forestales en Córdoba.

La jornada contó con la participación del Plan Provincial de Manejo del Fuego, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, el Ministerio de Bioagroindustria, intendentes y jefes comunales de la región, equipos de gobierno, defensas civiles, bomberos, ETAC, brigadistas, cooperativas de servicios, junto a la colaboración de la Fundación ConyDes y la Universidad Nacional de Río Cuarto.

El municipio agradeció especialmente el compromiso del intendente Ariel Moyano y del equipo de gobierno local en la organización del encuentro, que llevaron adelante junto al intendente de Bialet Massé, Eduardo Reyna, y los jefes comunales de Tala Huasi, Marcelo Mainardi, y Mayu Sumaj, Fabián Flores.

Se remarcó, asimismo, que el trabajo articulado entre distintos niveles de gobierno e instituciones resulta clave para fortalecer la prevención y el cuidado del ambiente en toda la región serrana.

Nota correspondiente a la edición n° 614 del periódico La Jornada, del 27 de agosto de 2025.