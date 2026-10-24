Talleres volvió a perder después de estar en ventaja y sigue hundido en el fondo del Clausura

El Matador cayó 2-1 ante Defensa y Justicia en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 14. Agustín Álvarez Martínez abrió el marcador, pero Leandro Fernández empató al comenzar el complemento y Juan Manuel Gutiérrez dio vuelta el partido a los 43 minutos del segundo tiempo. La T acumula cinco encuentros sin ganar y continúa última en la Zona A.

Talleres volvió a dejar escapar un partido que había comenzado favorable y sufrió otra derrota en el estadio Mario Alberto Kempes. Este sábado cayó 2-1 ante Defensa y Justicia, por la fecha 14 del Torneo Clausura, después de ponerse en ventaja durante el primer tiempo y recibir el gol decisivo cuando faltaban apenas dos minutos para completar los 90.

Agustín Álvarez Martínez abrió el marcador a los 32 minutos y le dio al equipo de Omar De Felippe una ventaja que parecía respaldada por su rendimiento. Sin embargo, Leandro Fernández igualó apenas comenzó el complemento y Juan Manuel Gutiérrez completó la remontada del Halcón a los 43 minutos del segundo tiempo.

La derrota profundizó el mal momento albiazul, que suma cinco partidos consecutivos sin victorias y permanece último en la Zona A, con apenas 9 puntos en 14 fechas. Defensa y Justicia, en cambio, llegó a 27 unidades, se ubicó segundo y aseguró su clasificación a los playoffs.

Talleres mostró una mejor cara y se fue al descanso ganando

El Matador comenzó con una actitud más decidida que en sus últimas presentaciones. Intentó recuperar la pelota en campo rival y encontró sus mejores caminos ofensivos a través de Rick Lima, Giovanni Baroni y Valentín Depietri.

A los siete minutos, Matías Galarza probó desde media distancia y obligó a Matías Borgogno a desviar la pelota al córner.

Poco después, Depietri consiguió hacerse espacio dentro del área y sacó un remate que pasó cerca del palo. El propio delantero también generó peligro con un centro rasante que estuvo a punto de conectar Álvarez Martínez.

Talleres había conseguido imponer condiciones y encontró el premio a los 32 minutos.

Álvarez Martínez recibió dentro del área y sacó un potente remate de derecha que superó a Borgogno para establecer el 1-0.

El gol renovó el entusiasmo del equipo cordobés, aunque Defensa empezó a reaccionar antes del descanso.

A los 38 minutos, David Barbona ganó de cabeza después de un centro y obligó a una buena intervención de Ezequiel Unsain.

Sobre el cierre de la primera mitad, Rick volvió a exigir al arquero visitante con un remate desde afuera del área.

La T se fue al vestuario con una ventaja que reflejaba sus mejores pasajes de juego y con la posibilidad de cortar una racha que se había extendido durante cuatro fechas.

Un empate inmediato que cambió el desarrollo

El segundo tiempo comenzó de la peor manera para Talleres.

Apenas transcurría el primer minuto cuando Juan Manuel Gutiérrez participó de una acción ofensiva y habilitó a Leandro Fernández, que convirtió el 1-1.

La igualdad golpeó al conjunto local, que había conseguido sostener su ventaja durante toda la primera mitad y la perdió prácticamente desde el vestuario.

Defensa y Justicia creció con el empate y empezó a encontrar más espacios en campo albiazul. Jeremías Lucco exigió a Unsain y el propio Fernández volvió a generar peligro.

Talleres intentó recuperar el protagonismo y también dispuso de oportunidades para volver a ponerse en ventaja.

Rick Lima y Giovanni Baroni obligaron a intervenir a Borgogno, mientras que Depietri encontró espacios para atacar por los costados.

A los 26 minutos del complemento, Álvarez Martínez tuvo una ocasión importante con un cabezazo, pero su definición salió desviada.

De Felippe buscó nuevas respuestas con los ingresos de Lautaro Ortiz y Mateo Cáceres, en reemplazo de Federico Fattori y Baroni. Más tarde mandó a la cancha a Diego Valoyes por Rick.

Del otro lado, Julio Vaccari renovó el mediocampo y el ataque con las entradas de Aarón Molinas, Maximiliano Porcel, Agustín Hausch y Tiziano Perrotta.

El encuentro llegó a sus últimos minutos abierto, con Talleres intentando recuperar la ventaja y Defensa encontrando posibilidades para lastimar.

Gutiérrez apareció sobre el final

Cuando el empate parecía definitivo, llegó el segundo golpe para el Matador.

A los 43 minutos del complemento, después de una intervención de Unsain ante un remate de Demián Domínguez, Defensa y Justicia mantuvo la presión ofensiva.

Valentín Loza participó en la continuidad de la jugada y asistió a Juan Manuel Gutiérrez, que definió para marcar el 2-1 y completar la remontada visitante.

El gol dejó a Talleres sin margen para una nueva reacción.

El equipo cordobés intentó avanzar durante los minutos agregados, pero encontró una defensa visitante bien posicionada y no consiguió generar otra situación clara.

El árbitro Juan Pafundi marcó el final y confirmó una nueva derrota para el conjunto de De Felippe.

Dos realidades opuestas en la Zona A

El resultado terminó de reflejar las enormes diferencias entre los presentes de ambos equipos.

Talleres continúa último con 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y nueve derrotas. La racha sin triunfos llegó a cinco partidos y el equipo sigue sin encontrar regularidad, incluso cuando consigue ponerse en ventaja.

El Matador ya había quedado sin posibilidades matemáticas de acceder a los playoffs y ahora afronta el cierre del Clausura con la necesidad de mejorar su campaña y sumar puntos pensando también en la próxima temporada.

La derrota se suma a las caídas frente a Belgrano y Boca, y al empate sin goles ante Independiente, en una secuencia que profundizó el mal momento futbolístico del conjunto albiazul.

Para Defensa y Justicia, en cambio, la victoria significó recuperarse de la derrota ante Instituto y asegurar anticipadamente su presencia en los octavos de final.

El equipo de Vaccari llegó a 27 puntos, quedó segundo a dos unidades de la Gloria, que todavía debe disputar su compromiso de la fecha, y mantiene sus posibilidades de terminar entre los primeros de la zona.

Lo que viene

Talleres visitará a Deportivo Riestra el sábado 31 de octubre, desde las 17, por la fecha 15 del Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Defensa y Justicia recibirá a Independiente el lunes 2 de noviembre, desde las 19, en Florencio Varela.

Para el Matador quedarán solamente dos partidos antes de cerrar una fase regular muy lejos de las expectativas. Después de volver a perder un encuentro en el que estuvo en ventaja, la principal deuda sigue siendo la misma: transformar sus buenos momentos de juego en resultados.