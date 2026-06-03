Reclaman al municipio explicaciones por irregularidades en obra millonaria y camiones abandonados

La concejala Pía Felpeto presentó dos pedidos de informes en el Concejo de Representantes para reclamar explicaciones sobre una obra millonaria que demoró más de tres años y sobre vehículos municipales depositados en un predio colindante al IPEM 190. La edila apuntó a la falta de control en el manejo de los recursos públicos.

La concejala Pía Felpeto, del bloque Juntos por Carlos Paz, presentó dos pedidos de informes en el Concejo de Representantes vinculados al uso, control y resguardo de recursos públicos municipales.

Las iniciativas apuntan, por un lado, a la obra del tanque de agua de barrio El Fantasio, adjudicada en 2022 por $87 millones y con un plazo original de ejecución de 180 días, pero que terminó demorando más de tres años y medio. Por otro, a la situación de camiones municipales que se encuentran depositados desde hace meses en un predio colindante al IPEM 190, sin cerco, seguridad ni señalización.

Según el planteo de la concejala, la obra del tanque de agua terminó con un costo superior a los $253 millones en valores históricos. Actualizado, ese monto ascendería a más de $1.400 millones, planteó.

Además de la demora y la diferencia de costos, Felpeto advirtió sobre deficiencias detectadas tras la inauguración de la infraestructura, entre ellas pérdidas de agua visibles en la estructura.

El segundo pedido de informes apunta al estado de abandono de camiones municipales ubicados en un terreno próximo al IPEM 190, situación que, según la presentación, genera preocupación en la comunidad educativa y entre vecinos del sector.

El proyecto también advierte que el predio donde se encuentran los vehículos podría no pertenecer al municipio, lo que abre nuevos interrogantes sobre su utilización y sobre las condiciones en que fueron depositados allí bienes municipales.

“Estamos ante dos situaciones distintas pero con un mismo problema de fondo: falta de control y de responsabilidad en el manejo de los recursos públicos”, expresó Felpeto.

Concejala Pia Felpeto.

Ambos pedidos de informes buscan determinar responsabilidades, conocer qué controles se realizaron durante la ejecución de la obra y sobre el resguardo de los vehículos, y establecer qué medidas adoptará el municipio para corregir las situaciones planteadas.

Los proyectos serán tratados en la próxima sesión del Concejo de Representantes.