Agostina Vega: piden que el Concejo repudie el femicidio y acompañe el reclamo de justicia

El proyecto presentado por el concejal de Juntos por Carlos Paz busca que el Concejo se pronuncie ante el crimen de la adolescente de 14 años, acompañe el reclamo de justicia y exija respuestas institucionales frente a las violencias extremas contra niñas, adolescentes y mujeres.

El concejal Daniel Ribetti, del bloque Juntos por Carlos Paz, presentó un proyecto de declaración para que el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz exprese su “enérgico repudio” por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, y por todos los femicidios, violencias de género y crímenes contra niñas, niños y adolescentes ocurridos en el país.

La intención del edil es que la iniciativa sea tratada en el pleno legislativo durante la sesión del próximo viernes. El texto plantea, además, la solidaridad del cuerpo con la familia de Agostina y el acompañamiento al reclamo de una justicia “plena, pronta y efectiva”.

En los fundamentos, Ribetti recuerda que Agostina desapareció el 23 de mayo de 2026 en barrio General Mosconi, de Córdoba capital, y que su cuerpo fue hallado el 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra. Según el proyecto, el caso “conmociona profundamente a la sociedad cordobesa y argentina en su conjunto”.

El texto también menciona que, de acuerdo con la investigación judicial citada en los fundamentos, la adolescente habría sido trasladada en remis e ingresado a la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, señalado como principal imputado y detenido por el hecho. La causa, según se indica en el proyecto, fue recalificada como femicidio, con indicios preliminares de abuso sexual y asfixia.

Críticas a los protocolos de búsqueda

Uno de los ejes del proyecto apunta a los cuestionamientos públicos sobre la actuación institucional durante las primeras horas de la búsqueda. Ribetti señala que distintos medios provinciales y nacionales dieron cuenta de dudas respecto de los tiempos transcurridos entre la denuncia de desaparición de Agostina y la activación del Programa Alerta Sofía, herramienta prevista para casos de alto riesgo e inminente peligro para niñas, niños y adolescentes.

Para el concejal, esa situación generó una “legítima preocupación social” sobre la eficacia y oportunidad de los protocolos aplicados en el caso. En la misma línea, el proyecto sostiene que la existencia de antecedentes atribuidos públicamente al principal imputado refuerza la necesidad de revisar los mecanismos de seguimiento, investigación y protección de víctimas.

El texto advierte que el crimen de Agostina expone la situación de extrema vulnerabilidad de niñas y adolescentes frente a la violencia de género y el abuso sexual, y plantea que este tipo de hechos obliga a todos los poderes del Estado a fortalecer políticas de prevención, protección, búsqueda inmediata, investigación y sanción.

Un pronunciamiento institucional

En sus fundamentos, Ribetti afirma que el Concejo de Representantes, como órgano representativo de la comunidad, tiene el deber de expresarse públicamente ante un hecho de semejante gravedad. “El silencio institucional ante tragedias como esta solo profundiza el dolor de las familias y debilita la confianza en las instituciones democráticas”, sostiene el proyecto.

La declaración también vincula el caso con otras situaciones que permanecen abiertas en la memoria social de Villa Carlos Paz, como el asesinato de Andrea Castana, al señalar que los crímenes aberrantes sin resolución definitiva generan preocupación sobre la capacidad del sistema institucional para brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas y sus familias.

En el cierre, el proyecto propone que el Concejo declare su repudio al femicidio de Agostina Vega, reafirme su compromiso con la defensa de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, acompañe a las familias en su dolor y demande a las autoridades competentes una respuesta integral, rápida y efectiva para erradicar estas formas extremas de violencia.