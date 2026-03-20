Punilla será protagonista de L’Étape Argentina by Tour de France este domingo: puntos habilitados y recomendaciones para disfrutarla

La competencia internacional atravesará varias localidades del valle y pondrá a Valle Hermoso, Santa María de Punilla, Casa Grande, Bialet Massé y Cosquín en el centro de uno de los eventos ciclistas más importantes del fin de semana. Desde este viernes, además, ya se vive la previa en la Expo Village del Centro de Convenciones Córdoba.

El Valle de Punilla tendrá este domingo un lugar central en el desarrollo de L’Étape Argentina by Tour de France, la competencia internacional de ciclismo de ruta que recorrerá distintos puntos de la provincia y convertirá por unas horas a varias localidades serranas en escenario directo de una prueba de alcance global.

La carrera pasará por sectores de Valle Hermoso, Santa María de Punilla, Casa Grande, Bialet Massé y Cosquín, donde habrá espacios habilitados para que vecinos y familias puedan seguir de cerca el paso del pelotón y vivir el clima de una de las marcas más emblemáticas del ciclismo mundial.

La jornada tendrá su punto de partida y llegada en el Centro de Convenciones Córdoba. Desde allí, la distancia larga, de 134 kilómetros, largará a las 7, mientras que la distancia corta, de 64 kilómetros, partirá a las 8.30.

Los puntos de Punilla para ver la carrera

En Valle Hermoso, los vecinos podrán acercarse al sector del monumento a San Antonio, sobre la Ruta Nacional 38 a la altura del kilómetro 45, y también al Punto Digital y al Polideportivo Municipal, ubicados sobre esa misma traza.

En Santa María de Punilla, uno de los sectores previstos para el público será la calle San José, sobre el puente de la Autovía Punilla.

En Casa Grande, el paso podrá observarse a la altura del kilómetro 47,5 de la Ruta 38, mientras que en Bialet Massé uno de los puntos habilitados será la calle Villa Gesell.

En Cosquín, en tanto, el recorrido podrá seguirse desde sectores de la Autovía Punilla en cercanías de calle Gerónimo.

La organización informó que en todos estos lugares habrá presencia de personal de seguridad y señalización, con el objetivo de ordenar la circulación y garantizar que la competencia se desarrolle con normalidad tanto para los ciclistas como para el público.

Recomendaciones para el público

Desde la organización se invita a los vecinos a acercarse de manera gratuita a los sectores habilitados y ubicarse detrás de los vallados, respetando siempre las indicaciones del personal policial, de tránsito y de la organización.

También se recomienda llegar con anticipación. En el ciclismo de ruta, el pelotón se desplaza en grupo y a gran velocidad, por lo que atraviesa cada tramo en pocos segundos. Antes de su llegada, el público verá pasar motos, autos de asistencia y móviles de seguridad que anuncian la cercanía de la carrera.

Por ese motivo, se insiste en no invadir el circuito, mantener a niños y mascotas bajo supervisión y tener en cuenta las restricciones de circulación y los horarios informados para quienes necesiten desplazarse entre localidades.

Una competencia internacional que pone al valle en escena

El paso de L’Étape Argentina por Punilla no solo le dará al valle visibilidad dentro de una competencia internacional, sino que además lo pondrá como protagonista de una jornada deportiva con impacto turístico, comercial y cultural.

Este tipo de pruebas suele vivirse en todo el mundo como una verdadera fiesta en la vía pública, con vecinos acompañando desde la puerta de sus casas, familias apostadas en puntos estratégicos y un movimiento especial en cada localidad del recorrido.

En ese marco, la presencia de la carrera en Punilla aparece como una oportunidad para mostrar el paisaje, las rutas y el vínculo de la región con el deporte al aire libre, en una postal que también puede proyectarse hacia visitantes y futuros eventos.

La previa ya se vive en la Expo Village

Mientras tanto, la experiencia de L’Étape Argentina by Tour de France ya comenzó este viernes con la apertura de la Expo Village en el Centro de Convenciones Córdoba, un espacio gratuito y abierto al público que funcionará durante todo el fin de semana.

La expo podrá visitarse este sábado de 10 a 20, mientras que el domingo abrirá de 6 a 18, acompañando la jornada principal de la competencia.

Allí habrá stands, feria de equipamiento y accesorios, charlas, clínicas con especialistas del ciclismo, propuestas recreativas y gastronómicas, además de pantallas gigantes para seguir en vivo la largada, el desarrollo de la prueba y las llegadas. El domingo también se realizará la ceremonia de premiación.

Los participantes podrán retirar sus kits y acreditaciones en ese mismo predio durante este viernes y sábado, entre las 10 y las 20.

Accesos y restricciones en Córdoba

Por el montaje del evento y el operativo de tránsito, durante el sábado y el domingo habrá restricciones en los accesos al Centro de Convenciones Córdoba.

El sábado, el boulevard de acceso estará habilitado hasta las 16. A partir de ese momento, quedará interrumpido el tránsito en sentido Kempes–Altos del Chateau, y se mantendrá habilitado únicamente el sentido Altos del Chateau–Kempes.

El domingo, durante la competencia, el boulevard L’Étape tendrá corte total desde las 0 hasta las 18, por lo que los accesos quedarán canalizados por vías alternativas.

Para el público general y los participantes con kit estándar que lleguen desde Carlos Paz, el recorrido previsto es por autopista hasta el Tropezón, salida 20 hacia avenida Colón, ingreso por la dársena de Chango Más, giro a la izquierda para tomar la colectora en sentido Kempes y continuación hasta el sector del Parque Kempes, desde donde se accederá caminando al predio.

Desde el Aeropuerto, el acceso será por Circunvalación hasta el descenso Norte 21B Kempes, luego por colectora Kempes y desde allí hacia los ingresos habilitados a playa Sur o Norte.

En el caso de los ciclistas con kit full, el acceso exclusivo será por avenida Del Piamonte.

Con el pelotón pasando por el valle y la Expo Village ya en marcha en Córdoba, Punilla se prepara para ser una de las grandes vidrieras del fin de semana dentro de un evento que traerá a la provincia el espíritu del Tour de France.