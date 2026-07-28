Premios Pinti 2026: todos los ganadores de la primera gran noche del teatro argentino

La ceremonia se realizó en el Teatro Colón y distinguió a las producciones, artistas y equipos creativos más destacados de la temporada. Moria Casán, Guillermo Francella y Carlos Rottemberg fueron reconocidos por sus trayectorias.

El teatro argentino celebró este lunes la primera edición de los Premios Pinti, una nueva distinción destinada a reconocer la producción artística, técnica y empresarial de la cartelera comercial. La ceremonia se desarrolló en el Teatro Colón, con la conducción de Agustín “Rada” Aristarán.

Entre las obras más destacadas de la noche apareció Charlie y la fábrica de chocolate, que obtuvo los premios a mejor musical, mejor dirección y mejor actor de musical. Además, fue reconocido como el musical con mayor convocatoria de espectadores de la temporada.

Rocky también tuvo una participación sobresaliente: fue elegida mejor producción y recibió el premio al diseño de iluminación, sonido o música original, además de quedar consagrada como el drama con mayor cantidad de público.

En las categorías principales, Una Navidad de mierda fue elegida mejor comedia, mientras que Las hijas se impuso como mejor drama o comedia dramática. El reconocimiento a la mejor obra de autoría nacional quedó para Lo que el río hace, de María Marull y Paula Marull.

Los premios evaluaron producciones que formaron parte de la cartelera porteña entre agosto de 2025 y julio de 2026. La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por 25 referentes del periodismo, la crítica teatral, la literatura y la cultura.

Los premios de actuación

Verónica Llinás fue reconocida como mejor actriz de comedia por su trabajo en Una Navidad de mierda, mientras que Juan Pablo Geretto obtuvo el premio a mejor actor de comedia por Berlín Berlín.

En drama o comedia dramática, los galardones fueron para Lorena Vega, por sus interpretaciones en Imprenteros y La vida extraordinaria, y para Roberto Peloni, protagonista de El brote.

Dentro del género musical, Alejandra Radano fue elegida mejor actriz por Company, mientras que Agustín Aristarán recibió el premio al mejor actor por Charlie y la fábrica de chocolate.

Los reconocimientos a las actuaciones de reparto quedaron en manos de Lucía Adúriz Bravo, por Berlín Berlín, y Mariano Saborido, por Lo que el río hace.

La lista completa de ganadores

Mejor comedia: Una Navidad de mierda.

Mejor drama o comedia dramática: Las hijas.

Mejor musical: Charlie y la fábrica de chocolate.

Mejor unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo: Suavecita.

Mejor obra de autoría nacional: Lo que el río hace, de María Marull y Paula Marull.

Mejor actriz de comedia: Verónica Llinás, por Una Navidad de mierda.

Mejor actor de comedia: Juan Pablo Geretto, por Berlín Berlín.

Mejor actriz de drama o comedia dramática: Lorena Vega, por Imprenteros y La vida extraordinaria.

Mejor actor de drama o comedia dramática: Roberto Peloni, por El brote.

Mejor actriz de musical: Alejandra Radano, por Company.

Mejor actor de musical: Agustín “Rada” Aristarán, por Charlie y la fábrica de chocolate.

Mejor actriz de reparto: Lucía Adúriz Bravo, por Berlín Berlín.

Mejor actor de reparto: Mariano Saborido, por Lo que el río hace.

Mejor dirección: Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero, por Charlie y la fábrica de chocolate.

Mejor producción: Preludio y RGB Entertainment, por Rocky.

Mejor coreografía: Vanesa García Millán, por Hairspray.

Mejor diseño de escenografía o audiovisual: Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez, por Desde el jardín.

Mejor diseño de vestuario, caracterización o maquillaje: Gustavo Alderete, por Hairspray.

Mejor diseño de iluminación, sonido o música original: Mariano Demaría y Santiago Cámara, por Rocky.

Los elegidos por el público

Además de las categorías definidas por el jurado, se entregaron distinciones basadas en la convocatoria de espectadores.

El jefe del jefe fue reconocida como la comedia con mayor cantidad de público; Rocky, como el drama o comedia dramática más visto; y Charlie y la fábrica de chocolate, como el musical de mayor convocatoria.

Por su parte, Annie se quedó con el premio al espectáculo favorito del público, determinado mediante una votación abierta.

Reconocimientos a las trayectorias

Uno de los momentos centrales de la gala fue la entrega de las distinciones especiales. Moria Casán recibió el premio a la trayectoria en actuación teatral femenina y Guillermo Francella fue homenajeado por su recorrido en la actuación masculina.

El reconocimiento a la trayectoria en la producción teatral fue otorgado a Carlos Rottemberg, una de las figuras centrales de la actividad escénica argentina.