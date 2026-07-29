Una mujer hospitalizada y otra aprehendida tras una pelea en Icho Cruz

Una de las involucradas sufrió una aparente herida punzocortante en una pierna y fue trasladada al Hospital Sayago. También se denunciaron daños en un automóvil.

Una mujer mayor de edad fue aprehendida durante la noche del martes tras una pelea registrada sobre avenida Argentina, en Icho Cruz, que dejó a otra mujer lesionada y provocó la intervención de la Policía y del servicio de emergencias.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre, quien manifestó que se encontraba junto a su pareja cuando fueron abordados por otra pareja. Según su relato, estas personas habrían dañado su automóvil Peugeot 206, al romper el vidrio lateral izquierdo y el parabrisas.

Posteriormente, las dos mujeres comenzaron una pelea en la vía pública. Una de ellas sufrió una aparente herida punzocortante en una pierna y fue asistida por el servicio de emergencias Punilla Sur.

La mujer lesionada fue trasladada al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, de Villa Carlos Paz, para recibir una mejor atención.

Tras el procedimiento, el personal policial aprehendió a la otra mujer y secuestró un teléfono celular Motorola, perteneciente a la damnificada, y una motocicleta Honda XR.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.